La Rhomanife band live a Cerignola

La Rhomanife band è sempre in azione, con live strepitosi, divertenti e coinvolgenti, con musica carica di messaggi d'amore, si contrappone alle mode commerciali dell'arte moderna, decadenti e senza valori. Si esibirà mercoledi 17 luglio ore 21,30 presso il Safarà in Piazza Matteotti, 6 Cerignola(Foggia) e giovedi 18 luglio ore 21,30 in occasione della festa della birra ''Birra nel Pineto'' di Grumo Apula(Bari). Dopo i vari concerti in #Italia, i Rhomanife parteciperanno al Rototom Sunsplash Festival 2019 #lunedi19agosto a #Benicassim #Spagna. Suoneranno per voi con amore la reggae music che arriva al cuore: Gianni Rhomanife voce e chitarra, Pino Rhomanife basso, Filomena De Leo voce, Antonella Lacasella voce, Valeria Quarto voce, Enrico Elia tastiere, Francesco Bartoli batteria, Nicola Mineccia chitarra. Ingresso Libero



playlist video, Sciamaninne: https://www.youtube.com/watch?v=La-EX44AE7Q&list=PL-Mw9jerqZJEa-2yeDU5xCrbwMfkfcO_d&index=2&t=0s



https://www.facebook.com/RHOMANIFE/

rhomanife@gmail.com

infotel: 0039 - 3389912968



#spotify:

https://open.spotify.com/search/results/Rhomanife?fbclid=IwAR1wdUWUR19EFtuOV83Um9eNC9cT0r3grBLJ4PCerlcPjpKaIIgw8yfukKM



ASCOLTA IL BRANO ''LOVE IS MY WAY''

https://soundcloud.com/rhomanife/love-is-my-way“