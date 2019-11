"Il volo delle rondini": Lucia Macro presenta il suo libro di poesie

Il titolo del libro, II volo delle rondini, riprende quello della poesia dedicata dalla Poetessa a suo figlio. In verità la scrittrice di figli ne ha due, Marco e Christian, ma volutamene nella poesia eponima non si specifica quale dei due sia, esattamente per marcare che un uguale sentimento di amore lega la madre ad entrambi, senza distinzione alcuna. C'è un'altra poesia o meglio una prosa poetica - che ha valore simbolico di ricapitolazione dell'intero libro, ed è

Papaveri scalzi. Quest'ultima è una lettera rammemorante l'infanzia della Poetessa, che si rivede nella foto di quand'era una bimbetta di cinque anni: alta e snella come un papavero, con le scarpette bucate perché il piede, per effetto della crescita, "sboccia sulla punta" come un fiore. Queste due poesie costituiscono gli estremi dell'angolo giro dentro il quale si campisce l'intero mondo poetico di Lucia Macro: il mondo esteriore della famiglia e il mondo

interiore della vicenda autobiografica. La famiglia non è presente solo nelle persone degli amati figli, ma ci sono anche i genitori, la mamma e il padre, nonché i nonni. " padre, in particolare viene ricordato per la sua perizia di abile meccanico, e infatti si legge che "le ruspe ruggiscono allegramente solo al comando del tuo tocco magico: Artista dei Motori". Alla madre, fra gli altri versi, è particolarmente significativa la poesia Lettera di una madre, nella

quale la Poetessa dà contezza dei messaggi educativi materni: "Amate ogni cosa di voi, amate il vostro diritto di esistere". Non si deve sottacere la presenza, nel mondo familiare, dei nonni e in particolare della nonna Sipontina, figura di dolcissima umanità, carica di affetto, rappresentata in aura di dolcezza e di amore. Un primo carattere di questo bel libro di poesie

lo potremmo, allora, individuare, in questa sorta di lessico famigliare, quasi in eco del libro di Natalia Ginzburg, tale che esso ricostruisce, nell'atmosfera calda e sempre rinnovata della nostalgia e dell'amarcord, la dolcezza e l'armonia del nido familiare, così come lo descriveva Giovanni Pascoli, nel passaggio delle generazioni, dai nonni, ai genitori, ai figli.

L'intero libro di Lucia Macro, il cui nome di battesimo è già un presagio e una rivelazione di luce e di calore, è proprio ciò che il titolo lascia presagire, cioè un volo di rondini, che da sempre, in poesia, rappresenta il simbolo della libertà e, con il garrire nei cieli limpidi della primavera, esprime anche la gioia della vita e l'incanto per la bellezza del creato.

(Sandro Gros-Pietro)