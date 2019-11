Lo spettacolo "La Paroccola" apre la nuova stagione teatrale del Conart

A 10 anni dalla fondazione del Teatro Conart prende il via la stagione artistica organizzata, per il secondo anno, in collaborazione con l’Associazione Mondoltre. Una provata sinergia che unisce esperienza e conoscenza dell’ambito artistico del nostro territorio.

Dopo la presentazione della programmazione 2019/2020 i soci del sodalizio si preparano ad assistere ad un nutrito calendario di appuntamenti tra cabaret, musica e teatro.

“Anche quest’anno - dice Rosaria Prencipe fondatrice dello spazio culturale Conart – l’attenzione è stata rivolta ad una programmazione attraente e di qualità dando spazio a interessanti realtà artistiche del territorio”.

Ed allora il sipario del Teatro Conart si aprirà sabato 9 novembre sull’atto unico “La Paroccola” interpretato da Mirna Colecchia, Fulvio Di Martino, Angela Tullo e Lino Di Giorgio.

Liberamente ispirato al grande repertorio di Edoardo De Filippo, “la Paroccola” è un lavoro brillante ricco di divertenti paradossi che danno vita ad una rappresentazione di grande effetto umoristico.

La regia è di Fulvio di Martino, l’adattamento teatrale è di Mirna Colecchia la “Mirna vagante” dei social.

“Un gran bel lavoro, molto divertente – promette Nino De Rogatis Presidente dell’Associazione Mondoltre – che aprirà una bella serie di appuntamenti tutti di grande qualità e tutti da non perdere”.

In scena allora, sabato 9 e domenica 10 sul palco del Teatro Conart al Villaggio Artigiani con la solita gentile accoglienza degli organizzatori Rosaria Prencipe e Nino De Rogatis.

Nota conclusiva importante è che tutti gli spettacoli sono riservati ai soci. Info: 3881903562/3898950981