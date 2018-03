'La paranza dei bambini' a Cerignola: al 'Mercadante' lo spettacolo tratto dal romanzo di Saviano

Nuovo appuntamento della stagione teatrale del Teatro Mercadante di Cerignola. Domenica 18 marzo andrà in scena 'La paranza dei bambini', spettacolo tratto dall'eponimo romanzo di Roberto Saviano, che ha scritto insieme al regista Mario Gelardi l'adattamento teatrale.

Protagonisti saranno Vincenzo Antonucci, Luigi Bignone, Antimo Casertano, Riccardo Ciccarelli, Mariano Coletti, Giampiero de Concilio, Simone Fiorillo, Carlo Geltrude, Enrico Maria Pacini, con la partecipazione di Ivan Castiglione.

"Il Nuovo Teatro Sanità e Mario Gelardi non sono solo resistenza e non sono semplicemente teatro. Loro sono il nucleo intorno al quale alla Sanità, a Napoli, si costruisce un presente reale, che si può toccare vedere e ascoltare. Un futuro che si può immaginare. Loro sono voci che sovrastano urla, sono mani tese. Con loro, con Mario, lavoro per portare in scena “La paranza dei bambini”. Solo loro possono trasformare in corpi, volti e voci le mie parole", il commento di Saviano.