'La notte che Franco Dema suonò il blues': al Teatro della Polvere lo spettacolo tratto dal testo di Bruno Caravella

Dopo il grande successo de "La Buonanima della Suocera", con cui il Teatro della Polvere ha aperto la sua 5° Stagione Teatrale, si prosegue con un ‘Fuori cartellone’ davvero da non perdere, "La notte che Franco Dema suonò il Blues", tratto dal testo di Bruno Caravella.

Lo spettacolo è in programma sabato 17 e domenica 18 novembre al Teatro della Polvere.

Sinossi e Cast

"Il blues, la musica dei negri, canzoni di sbandati, derelitti umani. E dimmi, cosa daresti in cambio per realizzare il tuo sogno?" La musica di chi è stato o si sente ai margini della società, di chi combatte quotidianamente contro un mondo freddo e spietato, la musica di chi darebbe tutto per realizzare i propri sogni. Il Blues.

La notte che Franco Dema suonò il Blues è uno spettacolo suggestivo, che riporta ad un cruciale giorno della vita di alcuni grandi musicisti del nostro territorio; artisti che diedero un po' di speranza a dei giovani uomini infelici. Una sala prove è la nostra ambientazione, un luogo dove musica, teatro, e danza si uniranno per dar vita al Blues, e provare e far provare a voi tante emozioni.

CAST

Carlo Baldassini

Anna Laura d'Ecclesia

Tony Mancini

Luigi Mitola

Sergio Picucci

Bruno Caravella

REGIA

Carlo Baldassini

Anna Laura d'Ecclesia