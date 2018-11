La neonata Casa D'E ospita la collettiva d'arte 'La mostra dei mostri'

Il 9 novembre si sono aperte le porte di Casa D'E la casa d'arte di Daniela d'Elia che ha inaugurato un nuovo spazio dedicato alla cultura per grandi e piccoli, con una collettiva d'arte La Mostra dei Mostri. 18 artisti hanno risposto alla chiamata alle arti ognuno proponendo il proprio "mostro interiore" utilizzando le tecniche più disparate : dal feltro alla fotografia, all'olio, al collage, agli acrilici, alle scuture in ferro, in legno o in cartapesta. Realizzando così una mostra ricca di contenuti artistici ed espressivi che cattura il visitatore e lo conduce per mano nella profondità della propria anima, facendo risvegliare ed esorcizzare il proprio mostro interiore.

Uno spazio nuovo in città, nuova soprattutto l'idea di una casa d'artista aperta per accogliere e far godere l'arte e la cultura nell'intimità di una casa dove si respira aria metropolitana, da capitale europea. Tante le iniziative che la padrona di casa ha in serbo a noi non ci resta che seguirla e partecipare.



Gli orari per visitare la mostra dei Mostri sono

Dal giovedì alla domenica 10/12 - 18.30/20

È gradito avvisare.

Casa d'Arte- Casa D'E piazzale Italia 6

(Palazzo delle statue)

Pag. Fb Daniela d'Elia art La Mostra dei Mostri

Gli artisti che espongono

Nelli Maffia con Jacopo Feninno

Maddalena Gatta

Libero Petrone

Concetta Russo

Franx Ciava

Monica Carbosiero

Francesco Saverio Cancelliere

Sara Cancelliere

Daniela d'Elia

Giuseppe Santamaria

Patrizia Affatato

Donatella Di Modugno

Sara Caputo

Michela Muserra

Danilo Scopece

Caterina Borghi

Dade Lupe

Antonio Paolucci

Massimo Saggese con Francesca Ricciardi