La ‘Gioia del dono’ a San Severo: l’iniziativa dei volontari della Croce Rossa

I Volontari di Croce Rossa Italiana Comitato San Severo- Torremaggiore si preparano a condividere con la cittadinanza la Gioia del Dono in prossimità del Natale 2018 in piazza domenica 2 e 9 Dicembre a San Severo e Sabato 8 Dicembre a Torremaggiore.

Da oltre tre settimane circa 20 volontari del gruppo stanno confezionando, rigorosamente a mano, palline e oggetti natalizi personalizzati. Tale attività è finalizzata alla Raccolta Fondi per l’acquisto di materiale sanitario didattico indispensabile allo svolgimento di corsi di Primo Soccorso e BLSD rivolti ai Volontari stessi e alla popolazione laica. Pochi secondi e personale qualificato possono salvare una vita!

Infatti l'Associazione della Croce Rossa Italiana ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto; tra le molte attività eroga corsi alla popolazione, alle scuole e alle aziende ed abilita all'utilizzo del defibrillatore semi automatico.

È noto come l'arresto cardiaco improvviso o "morte cardiaca improvvisa" è un evento che colpisce nel mondo occidentale centinaia di migliaia di persone ogni anno. In Italia si registra un'incidenza di 50 - 60 mila casi ogni anno. Per la maggior parte si tratta di individui in età ancora giovane, spesso ignari dei fattori di rischio da cui sono affetti, dove l'arresto cardiaco è la prima manifestazione di patologie che possono essere curate efficacemente. Risulta quindi fondamentale riconoscere la situazione di emergenza, chiamare il 118 e in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, agire con manovre che sostituiscono le funzioni vitali interrotte (BLS: Basic Life Support ovvero supporto di base delle funzioni vitali ) e, se è disponibile un defibrillatore, tentare di ripristinare il battito cardiaco con la defibrillazione.

Grazie al contributo dei donatori, il Neo Comitato Locale di CRI, composto da oltre 200 volontari di tutte l'età a partire dai 16 anni, intende integrare le risorse umane e materiali al fine di perseguire gli scopi statutari, come la tutela della salute e della vita, favorendo il supporto e l'inclusione sociale, promuovendo attivamente lo sviluppo dei giovani e una cultura della cittadinanza attiva.

Per questa attività creativa e vivere la “Gioia del Dono” sono stati coinvolti anche gli anziani del Centro Diurno Integrato per demenze e Alzheimer di San Severo, centro presso il quale i volontari prestano servizio regolarmente da tempo.

La Presidente Paola Cuccitto e i volontari danno appuntamento per l'attività di Piazza Domenica 2 e 9 Dicembre -San Severo in Corso Garibaldi angolo piazza Allegato ore 10,00-13,00/ 18,00-21,00 e Sabato 8 Dicembre a Torremaggiore, presso il mercatino di San Nicola Via N. Fiani .

