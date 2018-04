'La fontana si racconta', convegno, inaugurazione e mostra a Cerignola

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si terrà lunedì 23 aprile, a partire dalle 10.30, presso il Polo Civico Museale “Officine Fornari” a Cerignola, il convegno di apertura della mostra fotografica “La fontana si racconta”, organizzata da AQP e Comune di Cerignola. Interverranno Franco Metta, sindaco di Cerignola, Pasquale Morra, assessore all’Arredo Urbano del Comune di Cerignola, Michele Marino, presidente Consorzio “Proofanto.it”, Simeone Di Cagno Abbrescia, presidente Acquedotto Pugliese S.p.A., Luigi Renna, vescovo Diocesi Cerignola-Ascoli Satriano. La mostra sarà visitabile fino al 6 maggio. ““Se vi è una magia su questo pianeta, è contenuta nell’acqua”. È una frase dell’antropologa americana Loren Eiseley che sintetizza al meglio l’importanza della risorsa idrica per ogni essere vivente. Attorno all’acqua sono state costruite civiltà e scritte pagine di Storia. L’acqua, dunque, è anche e soprattutto uno “specchio” dell’evoluzione e delle conquiste dell’uomo. Seguendo questa filosofia, l’Amministrazione Comunale di Cerignola ha voluto essere parte integrante di questa splendida mostra realizzata da AQP aperta da un convegno di alto profilo. Uomini, eventi, grandi battaglie e rivendicazioni legate all’acqua hanno contrassegnato la Storia di Cerignola nei secoli. Perciò, nell’ambito di un importante progetto di recupero delle fontanine storiche della nostra città, abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa. Perché mostrare queste “fontanine”, recuperarle e ripristinarle, vuol dire innanzitutto raccontare come eravamo, come siamo e come saremo. E, in seconda battuta, dare il “la” ad un processo di recupero e salvaguardia della nostra identità storico-culturale. Non c’è futuro per un popolo che non ha memoria. Ed è solo partendo dal passato che si può costruire il futuro. Per tutti questi motivi, vi invitiamo a partecipare a questo bell’evento che da lustro alla comunità di Cerignola, alla sua storia e ai suoi cittadini”, afferma Morra. La mostra Aqp approda nel centro ofantino grazie alla volontà e all’impegno dell’assessore Morra.