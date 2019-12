Natale a teatro: doppio appuntamento al Teatro dei Limoni

Doppio appuntamento natalizio con il TdL: dal 21 al 30 Dicembre in scena "La favola delle favole" (Merende da Favola) e "In linea con l'assassino" (GIALLOCORAGGIOSO).

È la decima edizione della stagione teatrale per famiglie Merende da Favola ed è successa una cosa strana: tutti i personaggi degli spettacoli del TeatrodeiLimoni sono disorientati, non sanno più cosa devono fare, hanno perso “il nocciolo del discorso”! Qualcuno l’ha rubato? Si è trasformato in un panzerotto cosmico? Probabile, ma lasciamo il caso a un investigatore.

Anzi, aspettate! È la decima stagione, qui di investigatori ne servono due!

"La favola delle favole"

scritto e diretto da Roberto Moretto

con Paola Capuano, Michele Ciuffreda, Francesca De Sandoli, Christian di Furia, Roberto Galano, Luca Gambacorta, Francesco Giordano, Massimo Iannantuoni, Leonardo Losavio, Roberto Moretto, Annalucia Palladino, Amalia Paoletta, Maggie Salice

Illustrazione Simona Pasqua

21/22/23/26/27/28/29/30 Dicembre 2019

ore 17:00 merenda in collaborazione con Doemi - ore 17:30 spettacolo

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - INGRESSO RISERVATO AI SOCI

+++Gli spettatori dello spettacolo "La favola delle favole" avranno diritto al biglietto ridotto per lo spettacolo della stagione GIALLOCORAGGIOSO "In linea con l'assassino", in scena nei giorni 21/22/23/26/27/28/29/30 Dicembre 2019+++

Info e prenotazioni: ragazzi@teatrodeilimoni.it / 3921242850

Lo spettacolo natalizio della stagione teatrale GIALLOCORAGGIOSO sarà un adattamento teatrale del film diretto da Joel Schumacher “In linea con l’assassino”.

Stuart è un giovane manager di terz'ordine che fa di tutto per sembrare importante a chi gli sta intorno, basando il tutto su una serie infinita di bugie e sotterfugi. Ogni giorno va nella medesima cabina telefonica per telefonare a Pam, una giovane ragazza di provincia con la quale vuole intraprendere una relazione, all'insaputa di sua moglie Kelly. Dopo aver riattaccato la cornetta, il telefono squilla: Stu risponde, e all'altro capo sente una voce minacciosa che gli intima di non riattaccare, perché è sotto il tiro di un fucile a precisione. Cominciano, per Stu, i minuti più terribili della sua vita.

"In linea con l'assassino"

ispirato al film diretto da Joel Schumacher

con Roberto Galano, Giuseppe Rascio, Leonardo Losavio, Paola Capuano, Graziana Cifarelli, Francesca De Sandoli, Christian di Furia, Luca Gambacorta, Francesco Giordano, Raul Lannunziata, Roberto Moretto, Anna Lucia Palladino, Amalia Paoletta, Maggie Salice

adattamento e regia Roberto Galano

21/22/23/26/27/28/29/30 Dicembre 2019 - ore 21:00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - INGRESSO RISERVATO AI SOCI

Info e prenotazioni: 3249948645 - info@teatrodeilimoni.it

RIDUZIONI per gli OVER 65, per gli studenti di scuole medie, superiori e universitari e per chiunque frequenti un laboratorio teatrale, una scuola di teatro o un’accademia teatrale, su tutto il territorio nazionale (Progetto "White list").