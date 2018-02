Teatro per ragazzi: al Piccolo Teatro Impertinente va in scena la 'Controra'

Per il ciclo 'Teatro Famiglia' la Piccola Compagnia Impertinente presenta un nuovo spettacolo, 'La Controra', di Manuela Piemonte, con Asia Correra, Victoria Ferreri e Camilla Manzi, per la regia di Pierluigi Bevilacqua.

Lo spettacolo andrà in scena sabato 3 e domenica 4 febbraio presso il Piccolo Teatro Impertinente

Cosa succede quando gli orologi suonano la controra?

Un pomeriggio d’estate pieno di giochi e divertimento si trasforma in un’avventura in compagnia di spettri buoni e pipistrelli birichini, in una storia che racconta la linea d’ombra tra legalità e ingiustizia.

Per la prima volta affrontiamo il tema della legalità nell'ambito di uno spettacolo dedicato alle famiglie. Una fiaba che non è un saggio sul tema, ma una storia di amicizia e di valori, attraverso dinamiche divertenti e piacevoli. Un percorso che vuole sottolineare l'importanza che riveste il futuro nella nostra città, e come la cultura, in questo caso teatrale, debba prendersi la responsabilità di parlarne a chi abiterà Foggia, da cittadino adulto, fra dieci o vent'anni.

Manuela Piemonte ha già collaborato in passato con la Piccola compagnia impertinente scrivendo insieme a Enrico Cibelli il testo teatrale per bambini "Ombre Cinesi". Ha pubblicato il romanzo per ragazzi "Il giardino alla fine del mondo" (Mondadori, 2013) con lo pseudonimo Emma Romero, e suoi racconti sono apparsi su numerose riviste e in raccolta (Linus, Giallo Mondadori, Subway Edizioni).

Info/prenotazioni

info@piccolacompagniaimpertinente.com

320.62.12.489 - 0881.196.11.58