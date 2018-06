Alla scoperta della 'Città sepolta': visita guidata a San Paolo di Civitate

Sabato 16 giugno, nell’ambito del progetto SAC TratturArte – Alto Tavoliere, dalle ore 18.00 alle 20.00, si svolgerà a San Paolo di Civitate, la visita guidata “La città sepolta”.

“Una passeggiata narrata – dichiara l’Assessore alla Cultura avv. Celeste Iacovino - da non perdere! Esiste una città “di frontiera” in cui storie di popoli, reperti tombali e vicende ancora in parte inedite sono sepolte sotto la terra da più di 2800 anni. I suoi misteri, le civiltà perdute, le strutture superstiti ci verranno raccontati e svelati alla luce delle trasformazioni del territorio e dell’ambiente che le circonda. In poche ore rivivrete il fascino di una città dauna, Tiati, i fasti e le opere di un’antica città romana, Teanum Apulum, e il potere del suggestivo abitato medievale di Civitate. Passeggiando lungo i suoi sentieri scoprirete una piccola oasi tra storia e natura, in cui non potrete non ammirarne il suggestivo panorama. La visita consentirà anche di ripercorrere, in occasione del suo 965° anniversario, alcuni momenti della Battaglia di Civitate, durante la quale i Normanni sconfissero l’esercito di papa Leone IX”.

La partecipazione all’evento è gratuita. Prenotazione obbligatoria contattando il numero telefonico 380.9020728 (Segreteria del progetto SAC TratturArte Alto Tavoliere). Sarà possibile effettuare la prenotazione da lunedì 11 a venerdì 15 giugno dalle ore 16.00 alle 20.00. Punto di raduno con gli iscritti è alle ore 18.00 nel piazzale antistante il Museo Civico Archeologico a San Paolo di Civitate.