La Capitanata contro l'omofobia

In occasione della Giornata Internazionale contro l'omofobia, l'Osservatorio LGBTI di Capitanata contro le discriminazioni organizza a Foggia, per la data del 21 maggio 2018, ore 17.30, presso l'Auditorium della C.G.I.L. di Foggia in Via della Repubblica n. 68, un incontro di formazione e informazione. L'Osservatorio LGBTI riunisce oltre 20 Associazioni della Capitanata, incluse quelle che si occupano specificamente dei diritti delle persone omosessuali e transessuali, e ha come finalità quella di proporre azioni di contrasto contro le discriminazioni. Questo incontro, aperto al pubblico, si inserisce in questo percorso di inclusione sociale. L'occasione sarà anche quella di fornire per la prima volta dati precisi sui fenomeni di discriminazione e violenza contro le persone omosessuali e transessuali in Capitanata, che sono il frutto di rilevazioni scientifiche, grazie all'analisi dei docenti universitari di Foggia Anna Maria Petito e Antonello Bellomo, ed empiriche, grazie al lavoro di Associazioni presenti sul territorio quali Agedo Foggia e Arcigay Foggia. Una mappatura della realtà di odio e violenza contro le persone lgbti nel nostro territorio, che potrà dare il via all'attivazione di concrete ed efficaci azioni finalizzate al loro contrasto. Per questo motivo sarà importante essere presenti all'incontro di informazione e sensibilizzazione nei confronti di una piaga sociale che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un comunicato diffuso proprio in vista della Giornata Internazionale contro l'omofobia, ha fermamente condannato Bullismo, cyberbullismo, discorsi di odio, minacce, violenza fisica, fino ad omicidi, al carcere e alla pena di morte in molti paesi del mondo contro le persone omosessuali e transessuali: il nostro Presidente Mattarella ha definito questi fenomeni “espressioni di disumanità insopportabili”, che “non sono solo una grave ferita ai singoli, ma offendono la libertà di tutti, insidiano la coesione sociale, limitano la crescita civile”.



Associazione "Giovanni Panunzio - Eguaglianza Legalità Diritti.



Gaycs Puglia Dipartimento lgbti di A.I.C.S. per la Regione Puglia e la città di Foggia.

