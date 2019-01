Tutti in via Alfieri: la Befana apre le porte di casa

La Casa di Babbo natale volge al suo termine con uno speciale saluto: la Befana chiederà quest'anno a tutti i bambini di costruire la propria calza in modo da poterla riempire di caramelle e cioccolatini.

In compagnia della simpatica vecchina e dei suoi amici elfi concluderemo in dolcezza questo divertente periodo natalizio.

Chi sarà il prossimo partecipante?



Evento aperto a 20 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria con saldo anticipato senza possibilità di rimborso.

info e prenotazioni al 3298089636