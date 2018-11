'La banda degli onesti': al Teatro del Fuoco il classico di Mario Scarpetta

Dopo il successo inaugurale con la commedia “Tre papà per un bebè”, la rassegna Foggia a Teatro torna già in scena con un nuovo appuntamento divertente, in programma venerdì 16 novembre (sipario ore 21) come sempre al Teatro del Fuoco. Si tratta di uno dei testi più conosciuti della cinematografia italiana e partenopea: “La Banda degli onesti”, trasposizione teatrale di Mario Scarpetta (su sceneggiatura di Age e Scarpelli) che vedrà protagonisti Gianni Ferreri e Veronica Maya, attorniati da un cast affiatato e perfettamente nella parte.

La stessa figlia di Totò ha affermato che non era facile allestire una versione teatrale del famosissimo film. E invece la commedia funziona benissimo, con le vicende di don Gennaro, il portiere squattrinato e con tanta fantasia, e don Ferdinando, goffo e sognatore, entrambi alle prese con il progetto di stampare soldi falsi nella tipografia del secondo. Gianni Ferreri è una garanzia di successo per una recita rodata e che ha già cambiato tre protagoniste femminili. L’attuale Veronica Maya, nella parte della moglie di don Gennaro, succede ad Anna Falchi e Antonella Elia.

Informazioni e abbonamenti:

Telefono: 0881-530840 o 333-2523400 o 333-7022800

www.chiccodimusica.it

chiccodimusica@libero.it