La band foggiana dei Keplero pubblica un nuovo singolo e sogna Musica contro le mafie

Nuovo singolo per la band foggiana dei KEPLERO che concorrono per Musica Contro le Mafie, festival dedicato alla musica emergente giunta alla nona edizione. E’ possibile votarli cliccando al seguente link: http://bit.ly/2OaT0NG La band ha pubblicato il nuovo singolo DARE TO GO il 29 Ottobre, registrato presso il Jafar Studios di Lucera e pubblicato con l’etichetta discografica Layell label. Keplero - Dare to go (Making of): https://youtu.be/L90EErLj6OQ La nuova canzone dei Keplero sorprenderà per il sound e il testo che danno vita ad un vero e proprio inno per chi osa senza pensare ai giudizi degli altri. “Dare to go” é il messaggio di coraggio dei Keplero a chi vuole cambiare la propria realtà, risvegliando le persone che subiscono una società degradata ed egoisticamente proiettata alla superficialità. Gli appuntamenti live dei KEPLERO 23 Novembre - KmSclero (Stornarella, FG) 29 Novembre - Artis Beer Lab (Apricena) 23 Dicembre - Groove Live (Foggia) I Keplero sono una band di Foggia, formata da Sergio Valerio (vocals & guitar), Luca d'Altilia (bass), Costantino Martino (drums), Michele Perrella (synth, tastiere). Il progetto Keplero nasce nel 2013, ispirato dalla figura di questo astronomo/fisico/matematico che per primo si chiese quale fosse la musica che risuona nello spazio, cimentandosi nel riprodurre l'armonia dei pianeti.

Dopo un primo periodo trascorso tra numerosi locali di provincia, tra sala prove e studi di registrazione, i Keplero avranno modo in breve tempo di raggiungere risultati e riconoscimenti importanti. - 2014 : Unitamente ad un numero spropositato di live, pubblicano il loro primo Ep "Keplero" dalle sonorità indie-rock, cantato rigorosamente in lingua inglese. -2015 : Sarà un anno molto prolifico per loro. Partecipano infatti al contest barese per band emergenti "Essere Perfetto" , portandosi a casa il primo posto tra numerosissime band della Puglia e non solo. Si aggiudicano così la produzione di un Ep in collaborazione con l'etichetta discografica "Otium Records" e con lo studio di produzione "OWT Garage sound". Partecipano e vincono nell'estate 2015 il premio Morris Maremonti tenutosi in Polignano a mare, che da loro la possibilità di partecipare all' evento di musica indipendente più importante della penisola, il MEI di Faenza, tenutosi ad Ottobre 2015. Inoltre, hanno la possibilità di salire sul prestigioso palco de "L'acqua in testa festival" presso la Fiera del Levante a Bari, esibendosi al fianco di altri numerosi artisti provenienti dalla scena musicale italiana ed internazionale (tra cui Ghostpoet, Subsonica). -2016: Pubblicano il loro secondo Ep "Vanità microscopica" un lavoro definito da alcuni più maturo e dalle intensità sonore più consistenti, nel quale Sergio per la prima volta sperimenta la scrittura dei brani anche in italiano. Partecipano e portano la propria musica su diversi palchi e festival pugliesi. -2017: Si classificano al terzo posto alla nona edizione del premio MimmoBucci, nella suggestiva cornice del Teatro Petruzzelli di Bari. Esce il loro terzo Ep "Maluma live session" con inediti registrati rigorosamente in presa diretta. -2018: Pubblicano il singolo "Dreams Beyond", un viaggio introspettivo attraverso i sogni, che segna una vera e propria rivoluzione stilistica e sonora da cui emerge una vocazione "ambient", intima della band. Vincono il premio come miglior band emergente al FIM contest (Fiera Internazionale della Musica) e si esibiscono nell'auditorium Testori di Milano.