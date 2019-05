“L'origine del tutto“: a Parcocittà un incontro dedicato all’astronomia con Paolo Saraceno

Arriva a Foggia uno dei grandi eventi del Gruppo Astrofili Dauni in collaborazione con l’associazione ParcoCittà, “Il cielo si Racconta, l’Universo nei nostri occhi”.

Su iniziativa del fondatore del G.A.D. Nunzio Micale e di Fiorella Pipoli, sabato 13 Luglio, si terrà presso Parco San Felice un’intera giornata dedicata all’Astronomia, la scienza che studia il cielo. Già da anni il Gruppo Astrofili Dauni si impegna nella Provincia di Foggia con eventi di divulgazione, star-party, lezioni al telescopio, ma questa volta con il supporto di un grande esponente di questo mondo, il Dott. Paolo Saraceno, fisico sperimentale.

Autore dei libri “Il caso Terra” e “Beyond the Stars”, dirigente di ricerca dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, negli anni ’80 e ’90 ha coordinato lo sforzo italiano per la realizzazione del satellite ISO (Infrared Space Observer) dell’ESA, lanciato nel 1995 e del satellite per astronomia infrarossa e sub millimetrica Herschel “missione Cornerstone” dell’ESA lanciato il 14 maggio 2009. Il satellite contiene il più grande specchio mai messo in orbita (3.5 metri) ed è dedicato allo studio dei primi oggetti nati nell’Universo.

Non a caso, dalle 17:30, l’ospite speciale parlerà dell’”Origine del Tutto”, viaggio che inizierà dai primi istanti di vita dell’Universo, quando tutta la materia era concentrata in uno spazio piccolissimo, denso, a temperature altissime, fino all’espansione spazio-temporale che ha costruito l’Universo, dei probabili multi-universi e degli interrogativi che il limite temporale posto dal Big Bang ha sull’esistenza della vita.



Dopo la conferenza, dalle ore 20:30, si terrà la parte osservativa con i telescopi dei membri G.A.D. Emiliano Maramonte, Giovanni Lobasso, Lucia Ciuffreda e Rocco Scarnecchia. La Luna, Giove e i satelliti medicei coinvolti in una bellissima congiunzione, e Saturno con i suoi anelli, saranno i protagonisti della serata. Non mancherà l’osservazione delle principali costellazioni e stelle del cielo.



Per informazioni e aggiornamenti:

https://gruppoastrofilidauni.weebly.com/

https://gruppoastrofilidauni.blogspot.com/

https://www.facebook.com/gruppoastrofilidauni