L'orchestra della Foscolo sul palco del Giordano con i 'Queen' per l'Avis

Una serata all'insegna della musica e dell'arte che vedrà sul palco il coro e l'orchestra “Di Nota in Nota” dell'Istituto Comprensivo “Foscolo-Gabelli”, insieme al cantante Damiano Ruggiero. L'ensemble studentesco foggiano, ormai habitué di premiazioni e riconoscimento sul territorio nazionale, eseguirà un tributo ai Queen e dei brani simbolo come l'inno alla pace “Amazing Grace” e “Volare”. Dopo questa esibizione, i giovani musicisti della “Foscolo” saranno impegnati a Salerno con la competizione internazionale “Golden Benten Music” e subito dopo con il Concorso Nazionale Musicale “Umberto Giordano”, sempre seguiti dai docenti di strumento Leo Marcantonio, Carolina Ragone, Lorenza Bellino e Saverio Lops. All'evento, che si svolge con il patrocinio del Comune di Foggia e dell'Assessorato alla Cultura e che sarà condotto da Piero Russo, prenderanno parte anche i Musicomio e Michele Bonfitto.

“Grazie al Presidente dell'Avis di Foggia Alessandro Giallella e alla docente Clara Lombardi per aver coinvolto i nostri ragazzi sul prestigioso palco del Giordano, per una tale nobile iniziativa – commenta il percussionista, artista e referente dell'Orchestra Leo Marcantonio - grazie come sempre al Comune di Foggia, che permette lo svolgimento di questi importanti eventi, ma grazie anche alla Dirigente Fulvia Ruggiero e ai colleghi dell'Istituto Foscolo, che rispondono sempre all'appello quando si presentano queste occasioni di crescita per i nostri studenti” Al termine delle premiazioni avrà luogo un'estrazione con numerosi premi. Ingresso ad invito, riservato ai soci Avis.

