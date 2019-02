'L'operazione': il trio Catania-Vaporidis-Gobbi protagonisti al 'Verdi' e al 'Mercadante'

E’ già iniziata la vendita dei biglietti per lo spettacolo “L’operazione“ che sarà in scena al Teatro Verdi di San Severo venerdì 1 marzo e al Teatro Mercadante di Cerignola sabato 2 marzo.

Antonio Catania, Nicolas Vaporidis e Giorgio Gobbi saranno tra i grandi protagonisti di questo spettacolo, all’insegna dell’allegria e delle tante risate.

Era la notte della semifinale del Mondiale 1990, era il giorno di Italia-Argentina e Massimo, un giovane ragazzo con la passione per il calcio ma con il ginocchio malandato, grazie a una raccomandazione, riesce a farsi ricoverare nel reparto di Ortopedia di un grande ospedale romano. L’obiettivo è quello di farsi operare per tornare a giocare a calcio, la sua vera grande passione. Nella stanza di ospedale insieme a lui c’è Luigi un lungodegente "veterano" dell’ospedale, lo induce a riflettere sulla futilità di quell'intervento al ginocchio: Luigi gli racconta delle sofferenze delle centinaia di pazienti costretti ad aspettare anche degli anni, in lista d'attesa, prima che si liberi un posto letto in ospedale. Ed è qui che iniziano i dubbi di Massimo: chi è Luigi in realtà? La sua malattia potrebbe essere solo una simulazione, e far parte di un imbroglio gigantesco, che copre un "mercato di letti" ospedalieri? E chi è Massimo in realtà? È solo un paziente ingenuo, o ha qualcosa a che fare con la Direzione Sanitaria, dove qualcuno ha deciso di smascherare quel mercato di letti? Chi è il truffatore, e chi è il truffato? Dalla piece teatrale è stato tratto anche il film “A barca a vela contromano”

Ginevra Media Prod / PigrecoDelta

Antonio Catania, Nicolas Vaporidis, Giorgio Gobbi

L’operazione

con la partecipazione straordinaria di Gabriella Silvestri, e con Marco Giustini

scene Carlo De Marino

costumi Mara Gentile

disegno luci Stefano Lattavo

scritto e diretto da Stefano Reali