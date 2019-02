L'Istituto Marcelline con l'Università di Foggia nel Darwin Day

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il 12 febbraio è una data significativa in tutto il mondo, perché viene ricordato il compleanno di Charles Darwin, e gli alunni dell’Istituto Marcelline di Foggia, non potevano non festeggiarlo!! Charles Darwin 1809 – 1892, naturalista britannico, è il fondatore delle teorie dell'evoluzionismo e della selezione naturale, le quali continuano ancora oggi a esercitare un'enorme influenza sulle scienze naturali e, più in generale, sullo sviluppo del pensiero moderno. La scuola primaria, in questa occasione, ha incontrato la dott.ssa Mariangela Caroprese, del Dipartimento di Scienze Agrarie di Foggia, la quale ha affrontato il viaggio di Darwin, le domande che si è posto, le sue scoperte, il metodo scientifico e la selezione naturale con grande semplicità e coinvolgendo tutti i bambini presenti, che hanno partecipato con vivo interesse ponendo tante domande.

“E’ importante”- sostiene la preside dell’ Istituto prof.ssa Stefania Tetta, - “proporre sin da piccoli attività ed esperienze che possano sviluppare il senso critico sostenere l’attività riflessiva, la capacità di argomentare ed approcciarsi ad ogni problema con il metodo scientifico, a tal fine la nostra scuola è alla costante ricerca di nuovi stimoli, opportunità, esperienze e sinergie con le risorse del territorio, ricchezza di un sistema formativo integrato e articolato che si estenda per tutta la vita, a lifelong love of learning!” Un ringraziamento speciale va al Direttore di Dipartimento, il prof. Agostino Carmelo Sevi, sempre molto attento alle esigenze delle scuole del territorio e che si prodiga per la diffusione della cultura scientifica. “Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.“ Charles Darwin

