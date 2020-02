"L'incubo degli acchiappafantasmi": nuovo appuntamento con 'Merende da favola' al Teatro dei Limoni

Nuovo appuntamento con Merende da Favola, la decima stagione teatrale per famiglie del TdL. Nei giorni 22 e 23 Febbraio in scena c'è "L'incubo degli Acchiappafantasmi" di Christian di Furia.



C'è un nuovo lavoro per gli Acchiappafantasmi, e questa volta il caso è davvero strano: molte persone, in città, si sono ritrovate a sognare lo stesso e identico incubo; nell'incubo, tutti hanno incontrato un terrificante demone, seduto accanto al loro letto. Egon, Peter, Ray, e loro segretaria Janine, dovranno fronteggiare questa situazione, e per farlo si faranno aiutare da un'affascinante dottoressa.



"L'incubo degli Acchiappafantasmi"

di Christian di Furia

con Paola Capuano, Graziana Cifarelli, Christian di Furia, Massimo Iannantuoni, Roberto Moretto

regia di Roberto Galano



22/23 Febbraio 2020

ore 17:00 merenda in collaborazione con Doemi - ore 17:30 prima replica

ore 19:00 merenda in collaborazione con Doemi - ore 19:30 seconda replica



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - ingresso riservato ai soci

Info e prenotazioni: ragazzi@teatrodeilimoni.it / 3921242850 / 3249948645



