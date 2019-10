"L’eresia del Papa in un trattato inquisitoriale", il libro di Nunzio Ciullo alla Biblioteca Provinciale

L’eresia del Papa in un trattato inquisitoriale è il titolo del libro di Nunzio Ciullo, Il seme bianco edizioni, che verrà presentato giovedì 31 ottobre 2019, alle ore 17.00, nella Sala Narrativa della Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia.

All’evento, promosso in collaborazione con l’Associazione Internazionale Culturale Pier Paolo Pasolini, insieme all’autore interverranno il giornalista Pietro Loffredo, la docente Carmen Talia e l’attore Nazario Vasciarelli. A moderare i lavori, il presidente dell’associazione co-organizzatrice, Giuseppe Magaletta.

Foggiano, 42enne, laureato in Giurisprudenza e vincitore di borse di studio in Storia del diritto per diversi Centri di Ricerca, l’autore non è nuovo a questi studi. Ha curato, infatti, alcune voci per il Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo.

Nel libro che sarà presentato in biblioteca, in particolare, si mette in luce un aspetto originale e poco noto degli studi storico-giuridici della Chiesa cattolica.

I Tractatus Universi Iuris (Venezia, 1584-1586, Compagnia dell’Aquila) costituiscono una monumentale raccolta di trattati giuridici, voluta da Gregorio XIII, e rappresentano una sorta di summa della trattatistica di diritto comune. Il volume XI,2 – intitolato

Tractatus de haeresi – è una selezione di manuali inquisitoriali di vari autori, già pubblicati in anni precedenti.

L’autore, nel suo saggio, fa riferimento a queste opere, in cui si prendono in considerazione questioni riguardanti l’ipotesi di un Papa eretico, sia in rapporto alla sua duplice veste di uomo e di vicario di Cristo, sia con riguardo al dogma dell’infallibilità pontificia.