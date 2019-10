L’apprendimento sui luoghi di lavoro e le relative modalità organizzative: convegno a Pietramontecorvino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

L’Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale – I.R.F.I.P. comunica che nella giornata di mercoledì 16 ottobre, alle ore 9:30, presso il Palazzo Ducale di Pietramontecorvino, sito in via Arco Ducale s.n.c., si terrà il Convegno “L’APPRENDIMENTO SUI LUOGHI DI LAVORO E LE RELATIVE MODALITÀ ORGANIZZATIVE”. L’Evento, organizzato in collaborazione con Scuola Centrale Formazione, prevede un approfondimento sulle tematiche dell’Alternanza Scuola Lavoro, l’Impresa Formativa e l’Apprendistato. Il Convegno organizzato nell’ambito del corso “Operatore della Ristorazione – Ind. Preparazione pasti”, cofinanziato da Unione Europea, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Puglia, attraverso L’Avviso Pubblico n. OF/2018 della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia. Il programma prevede l'Accoglienza e la Registrazione dei partecipanti alle ore 9:30, con i saluti di Don Raffaele Antonacci, Presidente dell’I.R.F.I.P., e di Raimondo Giallella, Sindaco del Comune di Pietramontecorvino. Il compito di introdurre ai lavori sarà affidato ad Emilio GANDINI - Presidente di Scuola Centrale Formazione e ad Anna LOBOSCO – Dirigente Sezione Formazione Professionale - Regione Puglia. Al Convegno interverranno: Martine FERRY – Ambasciatrice AMFORHT “Associazione Mondiale per la Formazione e l’istruzione per l’ospitalità” e Direttrice dei Master dell’Istituto di Formazione Superiore Paul Bocuse di Lione Mercedes CARREÑO – Direttrice della Escuela de Turismo CENP di Madrid Lorena SASSI – Scuola Centrale Formazione Rosa Anna SQUICCIARINI – Regione Puglia – Area Politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l’innovazione - Servizio Formazione Professionale – Responsabile dell’Asse I Adattabilità Angelo SILVESTRI – Anpal Servizi - Responsabile Territoriale Puglia e Basilicata Maria RUIZ - Esmovia – Partner Ospitante per il Programma Erasmus Plus Giuseppe MAGGI – Fondazione ITS – Sistema Agroalimentare Puglia Giuseppina ANTONACI – Fondazione ITS – Per l’industria dell’ospitalità e del turismo allargato Michele GRAMAZIO – Dirigente Scolastico I.I.S.S. “Einaudi-Grieco” di Foggia Le conclusioni saranno affidate a Michele EMILIANO – Presidente della Regione Puglia e Raffaele PIEMONTESE - Assessore al Bilancio della Regione Puglia. Il Tavolo sarà moderato da Romani BENINI - giornalista RAI Al termine del convegno verrà offerto un buffet preparato e servito dagli allievi dei corsi dell’I.R.F.I.P. Pietramontecorvino, 09/10/2019