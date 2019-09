L'amore è uno straniero. Narrazione teatrale a Foggia

Domenica 29 Settembre alle ore 20 nella sede dei Ricostruttori in via Ascoli Km 2 Foggia si terrà la narrazione teatrale "L'amore è uno straniero", sulla vita del poeta mistico persiano Jalal-ad-Din-Rumi, con voce narrante e musica araba dal vivo.

Il poeta, vissuto nel 1200, si inserisce nella antica tradizione del sufismo, corrente mistica dell'Islam. La mistica è intesa come ricerca dell'unione spirituale con Dio e accomuna tutte le religioni. Rumi fonderà una confraternita e morirà Santo alla fine della sua vita.



La narrazione ci accompagna attraverso la vita del poeta, fino all'incontro con il suo maestro Shems-i-Tabriz, che suscita in lui il desiderio di unirsi all'Assoluto. I dialoghi tra i due sono costituiti da un montaggio delle poesie di Rumi. I temi affrontati sono la tolleranza, l'amore e la separazione dall'Amato. Le poesie sono simboliche, scritte in forma di struggente poesia d'amore e sono da intendersi come l'irrequietezza di chi desidera arrivare alla comprensione della verità ma non la raggiunge mai pienamente.



Voce narrante: Elisabetta Mari, Scrittrice e storyteller

Musica: Pietro Micarelli, cantautore polistrumentista.



