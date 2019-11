L’autrice Keiko Ichiguchi incontra i suoi fan e presenta il suo nuovo manga

Con gli occhi imparziali di uno straniero, ma con un amore incondizionato per la nostra terra, Keiko Ichiguchi ci aiuta a scoprire i nostri pregi e difetti, i tic, le ossessioni e le nostre manie più curiose o imbarazzanti...



L'autrice:

Keiko Ichiguchi è nata a Osaka. Nel 1988 ha vinto un concorso come migliore autrice di fumetti in Giappone, iniziando a collaborare con l’editrice Shogakukan prima e con Kodansha poi. Dopo essersi laureata in lingua italiana, si trasferisce a Bologna continuando la sua carriera di autrice di manga e di saggista.



Un'occasione unica per incontrare una vera mangaka, per tutti gli appassionati di fumetti ma anche per tutti gli amanti del Sol Levante.

L'evento, come sempre, è gratuito.

Modera l'evento: Ashura's Corner

Gallery