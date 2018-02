Al Tennis Club il torneo dedicate alle 'Next Gen'

Il Circolo ASD Tennis Club Foggia organizza, dal 23 febbraio al 4 marzo 2018, sui propri campi siti in Foggia - Via del Mare Km 4,5 - un Torneo Nazionale Giovanile facente parte del circuito denominato “Junior Next Gen Italia 2018”.

Il prestigioso appuntamento è organizzato e autorizzato dalla FIT (Fedrazione Italiana Tenis) che ne ha approvato il regolamento generale.

La presidente del Tennis Club di Foggia Dominique Dellisanti ha dichiarato: “Sono feleicissima di aver portato a Foggia questo ambito evento tennistico. Ancora una confema di quanta attenzine ci sia da parte della Federazione Italiana Tennis verso il nostro Club”.

Oltre trecento gli iscritti. I giocatori di classifica 4.NC, hanno avuto la possibilità di essere inseriti in tabellone con giocatori di classifica superiore (senza obbligo di compilazione di un tabellone loro dedicato). Due i tabelloni compilati per ogni categoria di età, ad eccezione degli under 10 che gareggeranno con formula a tabellone, secondo quanto disposto dall’art. 140 del R.T.S..

Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set con tiebreak a 7 punti ai 6 giochi pari nei primi due set; al posto del terzo set si svolgerà un tiebreak a 10 punti (per i soli under 10 il tie-break è a 7 punti). Inoltre in tutte le gare è prevista l’adozione del punteggio “no-advantage”. In battuta sarà applicata la “regola senza nullo” (appendice V Regole di Tennis), ossia la palla è in gioco anche se la battuta tocca la rete, la cinghia o il nastro

Le gare avranno inizio venersì 23 febbraio alle ore 9.00 e proseguiranno nei giorni feriali e nei giorni festivi. L’orario di gioco verrà affisso tutti i giorni presso la sede del Circolo organizzatore e, ove disponibile, sul sito internet www.tcfoggia.it. Ogni giocatore è tenuto all’arbitraggio di un incontro al giorno, qualora il Giudice Arbitro ne faccia richiesta. Si gioca su campi all’aperto e al coperto con fondo in terra battuta. Sarà facoltà del Giudice Arbitro far disputare incontri anche su con illuminazione artificiale e/o con fondo diverso. E’ altresì facoltà del Giudice Arbitro far disputare gli incontri su campi di altri affiliati

Ecco il calendario delle gare in programma: