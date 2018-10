Joel Frahm Trio apre la IX edizione del San Severo winter jazz festival

Venerdì 26 ottobre, ore 21,30 il Sax Swingante Di JOEL FRAHM aprirà la 9^ Edizione del San Severo Winter Jazz Festival, promossa dal Caffè Tra Le Righe@Spazio Off di Paola Marino con la consolidata collaborazione dell’Associazione No-Profit “Amici Jazz San Severo” e la direzione artistica di Antonio Tarantino.







Il tenorsassofonista del Wisconsin Joel Frahm è uno dei più brillanti sassofonisti impostosi sulla scena statunitense degli ultimi anni. Stabilitosi a New York, ha collaborato con diversi tra i protagonisti del jazz della Grande Mela. Nel pieno della maturità, 48 anni, Joel Frahm è oggi uno dei più ascoltati sassofonisti post-bop nei principali festival e jazz club di New York. Padrone di una fluidità tecnica ammirevole, di un suono potente, ma caldo e poetico nello stesso tempo.



Il fraseggio molto swingante, lo stile ricco di rimandi al moderno mainstream e la pronuncia morbida hanno reso Frahm uno dei più importanti sassofonisti della scena musicale jazzistica americana. “Un sassofonista post-bop con un comando abile e deciso “ così lo ha descritto il New York Times.



Nella sua carriera artistica, Frahm ha avuto modo di farsi accompagnare e di collaborare con nomi stellari come Maynard Ferguson, la cantante Jane Monheit, ed ancora con Rufus Reid, Kenny Barron, Victor Lewis, Brad Mehldau, Omer Avital, Avishai Coen, Lee Konitz, Kurt Rosenwinkel, Andrew Hill, Ben Allison, Pat Martino, Kyle Eastwood e il famoso The Village Vanguard Jazz Orchestra.



Nel 2004 ha ricevuto una nomination come "rising star" nel referendum dei critici della rivista Downbeat Magazine.



Grande successo di pubblico e critica ha ottenuto per la realizzazione di questi due album. Il primo, in duo con Brad Meldhau "Don't Explain", uscito per la Palmetto Records nel 2001 ed il secondo “We Used To Dance” con Kenny Barron nel 2008.



Negli ultimi anni ha continuato a costruire un seguito tra gli appassionati di jazz, dove continua a esibirsi, girare e registrare.

Più recentemente ha collaborato con la cantante Diane Schuur al Blue Note di New York City.



In questo nuovo tour europeo, con Joel Frahm ci saranno Anthony Pinciotti, un batterista tra i più innovativi ed esperti in ambito jazz, rock e nella world music. Residente a New York, si esibisce da decenni in giro per il mondo con i musicisti più innovativi e conosciuti della scena odierna, in particolare allo Smalls club. Ha lavorato con alcuni tra i più grandi maestri tra i quali Dr. Lonnie Smith, James Moody, Kenny Werner, Gary Bartz, Kenny Barron, Dave Liebman, Bob Mintzer, Mike Stern, Sheila Jordan, John Patitucci, Jim Hall.



Al contrabbasso Paolo Benedettini, italiano di base a New York dove nel 2013 è stato residente alla Julliard School e uno degli allievi prediletti di Ron Carter.



Nella sua brillante carriera ha suonato e registrato con musicisti importanti come: Jimmy Cobb, il Bobby Durham Trio con solisti come Archie Shepp.

Ed ancora con Roy Hargrove, Curtis Fuller, Benny Golson, Eddie Henderson, George Cables, Eliot Zigmund, Keith Copeland, David Liebman, Steve Grossman, Ronnie Mathews, Lee Konitz, Benny Golson, Jim Rotondi, Eric Alexander, Tom Kirkpatrick e altri.



Il trio di Joel Frahm presenterà un programma di standard e originals, oltre a pezzi scritti soprattutto dal sassofonista e immortalati in alcuni dei tanti dischi a proprio nome.



Info: 348 04 22 174 – 342 10 38 402

Gallery