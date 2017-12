La performance musicale di dj Jean Marie al Tennis Club di Foggia

Diverso dalle solite proposte: un vero musicista a 360°, capace di coniugare momenti soft al dj set finale, bravo a giocare con le luci e a creare un ambiente Top! E' Jean Marie Carrabba, dj, produttore e remix italiano che la sera del 26 dicembre a partire dalle 19 si esibirà al Tennis Club di Foggia in una straordinaria performance musicale.

Chi è Jean Marie Carrabba

Jean Marie lascia l'Italia a 16 anni, viaggia per l'intera Europa, per poi approdare in California, a San Diego, città che gli farà scoprire il mondo della house music. Successivamente si trasferisce a Londra dove inizia la sua carriera da grande professionista, grazie ai suoi mentori George Mitchell e Steven Ritch. Di qui la sua scalata internazionale. Nel 2017 Jean Marie ha suonato sul prestigioso palco dell'Ultra Music Festival di Miami, su quello dell' Ultra Europe di Spalato e di tanti locali italiani ed europei. Nello stesso anno ha collezionato diversi milioni di streaming e 6 n 1 su itunes in 6 diversi paesi. Ha collaborato con star internazionali come Flo Rida e Marta Sanchez, i suoi ultimi lavori hanno ricevuto il supporto ufficiale di alcuni Dj della top 100 mondiale come Nicky Romero o i Blasterjaxx.

Nella sua serata foggiana, Jean Marie si avvarrà della collaborazione musicale di prestigiosissimi musicisti come Vince Abbracciante, Lele Zanfani e Dj Tilo. Abbracciante può definirsi una vera e propria stella della fisarmonica in Italia. Dotato di una tecnica notevole, un senso profondo del blues e dello swing.Oltre ad essere un pianista, compositore ed arrangiatore di colonne sonore progetti con artisti del calibro di Richard Galliano e Tony Servillo. Dunque. un'occasione unica. Da non perdere. Una serata all'insegna della musica che prende l'anima, i sensi ed emoziona. Tutti al Tennis Club di Foggia per una serata indimenticabile!