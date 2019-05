Jazz in Masseria Celentano: a San Severo una nuova rassegna all'insegna della grande musica

San Severo si prepara a una lunga Estate Jazz programmata grazie al neo sodalizio fra l’Associazione No-Profit “Amici Jazz San Severo” e la Direzione della bellissima tenuta Masseria Celentano del Dott. Alberto Longo. "Jazz in Masseria Celentano" è il titolo della rassegna che partirà ìl 5 giugno per inoltrarsi fino all’11settembre.



Sei grandi appuntamenti, tutti di mercoledì, con Artisti Storici della scena jazz internazionale e nazionale ed in esclusiva assoluta per il centro sud Italia, unica tappa San Severo.



P R O G R A M M A





- Mercoledì 5 Giugno – Ore 22,30



Y E L L O W J A C K E T S



Russel Ferrante: piano/keyboard

Bob Mintzer: sax

Dane Alderson: bass

William Kennedy: drums



Yellowjackets, la più longeva e creativa fusion band della storia, il gruppo più rappresentativo della fusion dagli Anni 80 ad oggi. Circa 30 album alle spalle, milioni di copie vendute, centinaia di concerti in tutto il mondo, due Grammy Awards vinti: nel 1987 come miglior performance strumentale r&b e nel 1989 come miglior performance jazz fusion. Negli anni successivi hanno ricevuto una quindicina di nomination ai Grammy per composizione, album e performance.





- Mercoledì 19 Giugno – Ore 22,30



JACKY TERRASSON TRIO

Jacky Terrasson: piano,

Géraud Portal: double bass,

Tony Rabeson: drums



Terrasson, il "pianista della felicità", in grado di trasportare il suo pubblico all'euforia. “Grande classe internazionale” Con uno stile tecnicamente perfetto, Terrasson abbina la tradizione modernista europea (ascoltandolo possono a volte venire in mente Debussy e Ravel) e l’alta scuola dell’improvvisazione pianistica jazz afroamericana, in linea con una tradizione che da Art Tatum, passando per Bud Powell, Ahmad Jamal e Thelonious Monk, arriva a Bill Evans. Il New York Times Magazine lo definisce come uno dei 30 under 30, ovvero uno dei 30 artisti più inclini a cambiare la cultura americana nei prossimi 30 anni.





- Mercoledì 3 Luglio – Ore 22,30



MICHAEL ROSEN meets WALTER RICCI TRIO



Michael Rosen: sax

Walter Ricci: vocals - piano

Daniele Sorrentino: double bass

Lorenzo Tucci: drums



Il sound accattivante di Michael Rosen e la sua simpatia ne hanno fatto un artista richiestissimo sia negli USA che in Europa e in questo tour incontra il trio di Walter Ricci, giovane artista partenopeo protagonista non solo come cantante ma anche in veste di pianista. Ricci attinge al repertorio di standard interpretati dai più grandi cantanti del passato e parte importante del concerto è costituita da brani originali, con una attenzione particolare alle sonorità moderne, spazio all’improvvisazione e con un occhio anche alle contaminazioni.





- Mercoledì 24 Luglio – Ore 22,30



WAYNE ESCOFFERY meets DEA TRIO



Wayne Escoffery: sax

Andrea Rea: piano

Daniele Sorrentino: double bass

Elio Coppola: drums



La rivista americana All About Jazz definisce Wayne Escoffery “musicista talentuoso”, capace di produrre un suono dalle linee lunghe e fluide, intenso, caldo e a volte struggente, una creatività degna di nota e una vasta gamma di espressività. Un’assoluta consacrazione tra le vette più alte del jazz mondiale.

In occasione di questa prima edizione del Jazzin Masseria Celentano, Escoffery incontrerà il Dea Trio, formazione attiva da oltre 15 anni, composta da musicisti straordinari che possiedono gli elementi fondamentali per la perfetta riuscita di un ensemble che con la comunanza negli elementi stilistici raggiungono un perfetto interplay.





- Mercoledì 28 Agosto – Ore 22,30



Il Ritorno A San Severo Del LEGENDARY

JOHNNY O’ NEAL Trio

Johnny O’ Neal: piano - voice

Mark Levandowski: double bass

Itay Morchi: drums



Johnny O’ Neal, una storia la sua, intensa, dura e fortunata. Un artista a “tutto tondo”, un vero intrattenitore, capace di incantare sia suonando che cantando. Un grande raccontatore, con una spiccata vocalità polverosa dalla bella tensione bluesy. Si muove con eleganza evidenziando l'abilità di un consumato entertainer ma anche raffinato gusto armonico, fluidità melodica e tensione ritmica. Un vero cantastorie del mondo della musica come solo i grandi artisti che hanno fatto la storia e che incarnano un certo tipo di tradizione sanno fare.





- Mercoledì 11 Settembre – Ore 22,30

JOYCE ELAINE YUILLE Quartet



Joyce E. Yuille: voice

Stefano Calzolari: piano

Stefano Senni: double bass

Mauro Beggio: drums



Sarà la bellissima voce di JOYCE E. YUILLE con il suo quartetto a chiudere la prima edizione del J A Z Z I N MASSERIA CELENTANO.

La classe di Joyce E. Yuille è una certezza, così come il suo dinamismo e la sua espressività vocale. La sua voce è jazz ma tinta di soul, gospel e un pizzico di blues.

Il suo cuore e la sua anima sono le chiavi durante le sue esibizioni, la sua arguzia veloce, lo stile impertinente e la capacità di toccare il pubblico profondamente, lasciano sempre loro un "sentimento speciale" e qualcosa di memorabile da portare a casa.

