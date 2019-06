Jake Clemons in concerto: una straordinaria anteprima dell'Accadia Blues con il sassofonista della "E Street Band" di Springsteen

Il cartellone del Festival Internazionale Accadia Blues 2019 (dal 18 al 21 luglio), si impreziosisce, in questa sua decima edizione (di cui si possono acquisire le prime informazioni sui nostri canali social), di una prestigiosa anteprima al Festival, che rappresenta anche il consolidarsi del legame d'amicizia e professionale con il

Buscadero (la più importante rivista di settore italiana), che per la prima volta esce dai propri confini e porta il suo Buscadero Day 2019 "on the road", prima della manifestazione principale che si terrà a il 21 luglio 2019 a Ternate (VA).

Protagonisti di questa "doppia anteprima" saranno l'eccezionale Jake Clemons con la sua band e il duo di Amy LaVere & Will Sexton nelle loro uniche date al sud Italia.



I concerti sono gratuiti e si terranno nel suggestivo Rione Fossi di Accadia (FG) a cominciare dalle ore 21:01

JAKE CLEMONS è un sassofonista, cantautore, polistrumentista e membro, dal 2012, della E Street Band del "Boss" Bruce Springsteen, che l'ha voluto fortemente nella sua scuderia dopo la prematura morte dell'indimenticabile zio Clarence Clemons.

Jake sarà in tour in Europa per presentare il suo nuovo disco "Eyes on the Horizon", prodotto da Eddie Kramer con la partecipazione di Tom Morello, in cui suona la chitarra e le tastiere, oltre al sax. Ha una bellissima voce e scrive canzoni e ha collaborato con grandi nomi della musica mondiale, come Glen Hansard.

Ad aprire il concerto, che si terrà ad Accadia il 15 giugno 2019, il meraviglioso duo formato dai cantautori americani AMY LAVERE & WILL SEXTON. Amy LaVere è una cantautrice e musicista di Memphis, Tennessee. La sua particolarità sta nel fatto che non suona la chitarra ma il contrabbasso e scrive splendide canzoni.

Arriverà in Italia con suo marito Will Sexton, una leggenda della scena texana.

Suo fratello Charlie è da moltissimi anni il chitarrista di Bob Dylan.

Will ha suonato con Joe Ely, Terry Allen e Doyle Bramhall. Il suo stile chitarristico è inconfondibile e ha suonato live e nei dischi di un’infinità di artisti come Roky Erickson e Johnny Thunders.

Dal vivo Amy e Will intrecciano le voci e gli strumenti creando uno show unico ed emozionante.

Attualmente Amy sta lavorando al suo settimo album in studio, in uscita per l'estate del 2019 ed è costantemente on the road.