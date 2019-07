Ivana Spagna a Zapponeta: il concerto dell'artista veneta chiude la tre giorni di festa patronale

Sarà Ivana Spagna l'artista musicale ospite a Zapponeta che chiuderà la tre giorni di festeggiamenti di Maria SS della Misericordia, patrona del comune foggiano.

Appuntamento in piazza venerdì 13 settembre alle ore 21.30 per ascoltare i più grandi successi dell'artista veneta, da "Easy Lady" a "Call Me", passando per "Gente come noi" (brano che arrivò terzo al festival di Sanremo 1995) e "Indivisibili".