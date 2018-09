Ivana Spagna in concerto, l'artista internazionale di 'Easy Lady' e 'Gente come noi' a Poggio Imperiale

Ivana Spagna, icona dance anni Ottanta e artista internazionale interprete di 'Easy Lady' e 'Call me', si esibirà il 6 ottobre a Poggio Imperiale in occasione della festa patronale di San Placido Martire. La cantante 63enne di 'Gente come noi' e 'Lupi solitari', fortunati brani sanremesi del '95 e del '96 (terzo e quarto posto).

Chi è Ivana Spagna

Ivana Spagna, conosciuta anche semplicemente come Spagna (Valeggio sul Mincio, 16 dicembre 1954), è una cantautrice e scrittrice italiana. Artista di livello internazionale, i suoi album sono stati pubblicati e sono entrati in classifica in numerosi paesi europei ed extraeuropei, tra cui Inghilterra, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Australia e Giappone. Ultima donna ad aver vinto il Festivalbar, nel 1987 raggiunge con Call Me il secondo posto della classifica britannica, tuttora la posizione più alta mai raggiunta da un cantante italiano in Inghilterra, fatta eccezione per Renato Pagliari, numero uno della settimana natalizia del 1982 con Save Your Love. Con oltre 10 milioni di dischi venduti, traguardo per il quale nel 2006 le è stato consegnato dalla FIMI il Disco d'Oro alla carriera, è tra gli artisti italiani che hanno avuto maggiore successo commerciale in Italia e all’estero. Tra i singoli e gli Album portati al successo da Ivana Spagna : 1986 – Easy Lady (CBS) 1987 – Call Me (CBS) 1987 – Dedicated to the Moon (CBS) 1988 – You Are My Energy (CBS) 1991 – No Way Out (Epic) 1993 – Matter of Time (Epic) 1995 – Siamo In Due (Epic) 1996 – Lupi Solitari (Epic) 1997 – Indivisibili (Epic) 1998 – E Che Mai Sarà - Le Mie Più Belle Canzoni (Epic) 2000 – Domani (Epic) 2001 – La nostra canzone (Epic) 2002 – Woman (B&G) 2004 – L'arte di Arrangiarsi (B&G) 2005 – Diario di Bordo (NAR International) 2006 – Diario di Bordo – Voglio sdraiarmi al sole (NAR International) 2009 – Lola & Angiolina Project (Edel Music) 2009 – Il Cerchio Della Vita (Grooves) 2010 – Buon Natale (Grooves) 2012 – Four (Soul Trade )