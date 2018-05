L'istituto Marcelline ci porta "A spasso nel '900"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il Novecento fa discutere, la sua eredità è controversa, la sua memoria divisa. Dalla Bella Epoque alla Grande Guerra, dall’avvento dei regimi totalitari alla bomba atomica, dalla guerra fredda alla contestazione del ’68, dall’avvento della tecnologia negli anni ’80 all’attentato alle Torri Gemelle. Il corso della storia ha accelerato il passo, impresso svolte, segnato le nostre identità in un vortice di eventi che ci riguardano tutti da vicino. Con una velocità impressionante si sono trasformate le vite degli uomini, infatti il ‘900 è stato anche il secolo del suffragio universale, dell’emancipazione femminile, dell’approdo sulla Luna, delle scoperte scientifiche e tecnologiche. Il secolo scorso è stato un secolo talmente veloce, dalla trama storica fittissima di dati e dettagli, da sembrare corto, “breve” come lo ha definito il grande storico Eric Hobsbawm nel suo libro. Per conoscere e capire tutto questo turbinio di eventi gli alunni della III A della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline di Foggia vi invitano ad un viaggio a ritroso, salendo sulla macchina del tempo ed allacciando le cinture, per andare: A SPASSO NEL ‘900. A partire da giovedì 10 Maggio, in quattro incontri aperti a tutti, i ragazzi, ci accompagneranno in un viaggio nel XX secolo illustrandoci i più importanti avvenimenti storici, i grandi personaggi della letteratura italiana, inglese e spagnola, le incredibili scoperte matematiche, scientifiche e tecnologiche, l’evolversi degli artisti e dei gusti musicali. Un viaggio anche per conoscere l’eredità che il Novecento ci ha lasciato, un complesso incastro di luci ed ombre difficile da valutare e da inquadrare in un unico senso, un ritratto irregolare di un'umanità in continua evoluzione e a volte in lotta contro se stessa. Ma anche, un viaggio, per non dimenticare che le radici del nuovo secolo affondano in quello "breve", che per certi aspetti non è ancora finito. In questi percorsi pluridisciplinari, gli studenti sono stati guidati dai proff. Antonella Santino, Emanuela Boccardi, Stefania Fréjaville, Sara Cacchio, Valentina Matone, Raffaella Porciatti, Giuliana Gentile, Carla Tiscia, Maria Letizia Tummiolo, Maria Pina Fiorella, Francesco Vino. PROGRAMMA: Istituto di Cultura e Lingue Marcelline, Sala della Musica giovedì 10 MAGGIO ORE 17:00: DALLA BELLA EPOQUE ALLA GRANDE GUERRA; lunedì 14 MAGGIO ORE 17:00: GLI ANNI DEI REGIMI TOTALITARI; mercoledì 16 MAGGIO ORE 17:00: LA GUERRA FREDDA; giovedì 24 MAGGIO ORE 17:00: IL MONDO GLOBALIZZATO. Saluti: prof. Stefania Tetta, preside Istituto Marcelline Introduzione agli incontri a cura del prof. Francesco Vino, docente Istituto Marcelline.