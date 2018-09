Irene Fornaciari in concerto: la figlia di Zucchero live a San Nicandro Garganico

Entrano nel vivo i festeggiamenti per ilterzo centenario dalla erezione, con bolla dell'Ordine dei Domenicani, dell'Arciconfraternita del SS. Rosario di SanNicandro Garganico (1718- 2018), che vedranno il culmine nella festa della Madonna del Rosario, ad ottobre.

Proprio ieri il comitato organizzatore dell'Arciconfraternita, ha ufficializzato che l'ospite di domenica 7 ottobre, memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario, sarà la cantante italiana Irene Fornaciari con lo spettacolo previsto alle ore 21:30 in piazza Domenico Fioritto.

Classe 1983, figlia del noto cantautore Zucchero, la Fornaciari vanta una carriera iniziata nel 2006 con due singoli - Mastichi aria e Io non abito più qua - e con la partecipazione, nel dicembre dello stesso anno, alle selezioni del Festival di San Remo con il brano 'Un sole dentro', non ammesso in finale ma pubblicato successivamente con l'album 'Vertigini in fiore'.

L'intensa attività artistica la porta a San Remo nel 2010, dove interpreta insieme ai Nomadi il brano 'Il mondo piange'. A San Remo tornerà nel 2011, dove duetterà con Davide Van de Sfroos il brano 'Yanez'. Nel 2012 con 'Grande mistero' e nel 2016 con 'Blu'.

Ad oggi, la cantante vanta una produzione di quattro album, una raccolta, dodici singoli e sette importanti collaborazioni canore con nomi noti della musica italiana e internazionale. Il programma completo della festa, per la cui ottimale organizzazione il comitato sta raccogliendo anche libere offerte tra cittadini, esercenti e imprenditori, sarà reso noto nelle prossime settimane.