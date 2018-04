Le ‘Invasioni digitali’ giungono a Bovino: alla scoperta del mulino sul torrente Cervaro

Anche quest’anno ArcheoLogica organizza una “pacifica invasione digitale” in uno dei luoghipoco conosciuti del nostro territorio. Il 2018 è stato definito dal MIBACT ”Anno del cibo italiano” e per questo abbiamo voluto coniugare la scoperta della storia e del territorio con delle specificità del paesaggio dei Monti Dauni: il Mulino ad acqua sul torrente Cervaro e la sua lunga storia di produzione e lavorazione della farina da grano Senatore Cappelli, con tutti i prodotti derivati.

Vi invitiamo dunque domenica 6 maggio dalle ore 10:30 alle ore 12:30, ad una "Invasione Digitale" organizzata da ArcheoLogica srl, la community di Instagramers Foggia e la famiglia Grasso, proprietaria del Mulino, in località Ponte di Bovino (https://goo.gl/maps/WE4xeCCN9EQ2 ). Saranno organizzati due turni di visita e degustazione*: il primo dalle ore 10:30 alle ore 11:30 ed il secondo con partenza alle ore 11:30 e termine alle ore 12:30. In questa occasione, vogliamo farvi scoprire l’impegnativo lavoro, ancora oggi condotto, legato al funzionamento del Mulino, alle sue antiche origini ed ai suoi tradizionali metodi di lavorazione del grano e dei suoi derivati.

Vi aspettiamo numerosi, "armati" di smartphone, tablet e macchina fotografica per condividere sui principali social network immagini e impressioni del Museo di Bovino e per far conoscere la ricchezza del nostro territorio.

*Per chi fosse interessato, ci sarà la possibilità di usufruire, al costo di 5,00 € a persona (gratuito per bambini under 8), di una piccola degustazione di prodotti da forno del Mulino ed un bicchiere di vino. In tal caso, la prenotazione è OBBLIGATORIA e dovrà pervenire entro le ore 13 della mattina di sabato 5 maggio.

Info e prenotazioni: Archeologica S.r.l.

https://www.invasionidigitali.it/invasione/invasione-al-mulino-sul-cervaro-bovino/

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-invasioni-digitali-2018-al-mulino-sul-torrente-cervaro-bovino-45371768180

Tel. 3473176098 - 3498367016

archeologicasrl@gmail.com

Facebook: ArcheoLogicaservizi

Twitter: @ArcheoLogica