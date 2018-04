VIDEO | Le 'Perle' di Dodi Battaglia incantano il pubblico del 'Giordano'

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

E' stato uno dei leader dei Pooh, ed è tra i più grandi e apprezzati chitarristi italiani. Dodi Battaglia è stato protagonista ieri al Teatro 'Giordano' in un live, organizzato dai Lions Club Foggia Host, per raccogliere fondi per il restauro e il riposizionamento in stazione, dell'antica locomotiva che attualmente versa in condizioni precarie all'interno della villa Comunale di Foggia.

Ai microfoni di FoggiaToday, il chitarrista bolognese parla di 'Perle', doppio album che raccoglie i brani meno conosciuti dei Pooh suonati dal vivo, e di alcune collaborazioni con artisti di fama mondiale come Tommy Emmanuel, con cui ha realizzato l'album 'Dov'è andata la musica' nel 2015.