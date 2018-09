A San Giovanni Rotondo è tempo di 'Instagram day'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Lunedì 15 ottobre 2018 la web school InnovAttiva propone Instagram Day: la prima full immersion su Instagram. Appuntamento ai Cantieri di Innovazione Sociale di San Giovanni Rotondo, in via Ligabue 24, dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Perché Instagram? E’ il social network che con 1 miliardo di utenti attivi al mese sta ormai contendendo a Facebook lo scettro di social più amato da brand e fan, introducendo costantemente novità per tenere tutti incollati agli smartphone. Puntando, infatti, tutto sull’immediatezza, l’instantaneità e il bello della diretta, Instagram, di proprietà di padron Zuckerberg dal 2012, sta conquistando sempre più consensi tra i millennials e i giovanissimi della generazione Z. E questo fa del social un terreno sempre più fertile e appetibile per brand e aziende. Video, foto, stories e Tv, i contenuti che la piattaforma mette a disposizione degli utenti per raccontarsi e raccontare, facendo del visual storytelling uno dei più potenti strumenti di web marketing del momento. Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti base per un corretto e professionale utilizzo del social, spaziando dalle basi fino ai tool companion per l’app e cenni di advertising e Influencer marketing. Il compito di condurvi in questo viaggio alla scoperta di Instagram e delle strategie utili a utilizzarlo al meglio per il proprio brand è affidato a due navigatori d’eccezione: i social media manager Lucia Cataleta e Francesco Placentino. Lucia Cataleta è laureata in Scienze della Comunicazione a Bari e ha frequentato il Master in Editoria, Giornalismo e Management culturale dell’Università La Sapienza di Roma. Esperta di Social Media Management e piani editoriali, lavora per Svicom, Terra Arsa, Tenuta Chianchito. Francesco Placentino sviluppa le sue competenze digitali come social media manager per Booking Show Spa fino al 2014. Appassionato di fotografia e instagrammer della prima ora, segue con interesse le evoluzioni della piattaforma, spendendo le sue competenze per festival ed eventi. Oggi cura i social di Fulgaro Panificatori e Opus Wine. Il costo della full immersion è di 80 euro. Early bird ticket a soli 60 euro fino al 30 settembre. Info e adesioni al 366.9404991 – 335.6724082 – 328.3398777 www.innovattiva.com