Innovazione organizzativa e riduzione costi aziendali

Riduzione costi aziendali ed ottimizzazione dei processi Workshop su Innovazione organizzativa e Welfare aziendale al Coworking SmartLab di Manfredonia In collaborazione con T-innova Consulting di Corato, venerdì 29 marzo, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, la web school InnovAttiva e il Coworking SmartLab organizzano un workshop su Innovazione organizzativa e Welfare aziendale presso il Coworking di Manfredonia, in via Calle del Porto, torre B. L’incontro è dedicato a tutti gli imprenditori ed è particolarmente consigliato alle PMI con più di dieci dipendenti. Sarà incentrato sui temi che rappresentano oggi le più importanti leve di innovazione e risparmio per l’azienda, con conseguente aumento della produttività e del benessere organizzativo. Innovazione organizzativa e conciliazione vita-lavoro sono interventi sui processi aziendali indispensabili per migliorare la produzione e aumentare il benessere all’interno delle aziende, sia per i lavoratori che per il management. Il welfare aziendale, infatti, porta all’imprenditore sia vantaggi diretti che indiretti legati a defiscalizzazione e risparmio sulla gestione delle risorse umane. A tenere il workshop due specialisti della materia: Nadia Saponara e Vincenzo Perrone. Nadia Saponara è psicologa del lavoro, specializzata in innovazione organizzativa e welfare aziendale ed esperta in orientamento, placement, selezione, gestione risorse umane e consulenza aziendale. Ha collaborato con aziende private ed enti pubblici, tra cui Cooperativa Girasole, CNR IRPI di Bari, Software Design, Acquedotto Pugliese, Istituto Giovanni Paolo II di Bari, Megamark, Bosch Bari. Recentemente ha collaborato con l'IPRES per il progetto MAIA DELIVERED. Attualmente collabora con RCG Business per la formazione e l'adeguamento aziendale al nuovo regolamento europeo privacy (GDPR). Vincenzo Perrone, consulente per la gestione delle risorse umane delle aziende, è specializzato in innovazione organizzativa e welfare aziendale, esperto di analisi, pianificazione e riduzione dei costi del personale, nonché della riorganizzazione e ottimizzazione dei processi aziendali. Ha lavorato per Ikea, Megamark, Igam S.p.A., Eticam s.a.s, Istituto Tumori Giovanni Paolo II. Adesioni al workshop entro lunedì 25 marzo al 366.9404991. Early bird ticket entro lunedì 18 marzo.