Innovattiva Talk, secondo appuntamento con due esperti di e-commerce

Nuovo appuntamento con InnovAttiva Talk, il talk dedicato al mondo del digital ideato e diretto dalla web school dei Laboratori Urbani Artefacendo per fare formazione non convenzionale sui temi del web marketing. Seconda tappa del format giovedì 5 aprile, ore 21.00, presso la nuova sede dell'associazione Provo.Cult, in via Cocle 28/32, a San Giovanni Rotondo. Super ospiti del secondo talk due autentici talenti digital di Capitanata: Fabrizio Giornetti e Andrea Rabbaglietti.



Fabrizio “Giornet”, classe 1984, è un imprenditore digitale sangiovannese, consulente web marketing, e-commerce addicted. È fondatore della “Rock & ROI” Srl e co-fondatore della startup Manjoo, il primo social per gli appassionati del food. Il foggiano Andrea Rabbaglietti è Senior Systems/Software Engineer - IT Arch. Dopo aver diretto il reparto tecnologico di diverse startup, oggi si occupa di imprenditoria digitale in prima persona. È stato CTO & co-founder di Bauzaar, eCommerce, creato e poi venduto, attivo nell'industria del pet-food & pet-care (https://bauzaar.it). AdWords API specialist budget PPC di 280k/mese per Preventivi.it, una delle più importanti piattaforme di lead-generation nel mercato italiano (https://preventivi.it ). Founder & product manager di Stikerpanda, eCommerce per la vendita B2B di sticker personalizzati (https://stickerpanda.it).



InnovAttiva Talk è un’occasione piacevole e informale per approfondire gli aspetti più interessanti della digital transformation, scoprire buone pratiche e storie di successo e fare domande ai diretti protagonisti della rivoluzione informatica. Ingresso libero.