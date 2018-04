Innovattiva talk, ospiti Gianluca Di Santo e Antonio Di Donna

Nuovo appuntamento con InnovAttiva Talk, il talk dedicato al mondo del digital ideato e diretto dalla web school dei Laboratori Urbani Artefacendo di San Giovanni Rotondo. Terza tappa del format venerdì 4 maggio, ore 19.00, presso il The Alibi, a Foggia. Ospiti del terzo talk la coppia professionale perfetta: Gianluca di Santo e Antonio Di Donna.

Gianluca e Antonio sono due talenti foggiani, rispettivamente designer e copywriter. Binomio ideale per esprimere la creatività. Mente e braccio. Idee e parole. Concetti e prosa. Il primo, per citare alcuni progetti all’attivo, ha realizzato siti per Modà, Checco Zalone, Pio e Amedeo. L’altro ha una formazione umanistica. È un giornalista professionista. Telecronista di eventi sportivi. Dettaglio che ritorna spesso nelle grandi storie è che hanno frequentato la stessa scuola e la stessa classe. Amicizia datata tra i due, nata tra i banchi della sezione “H” del Blaise Pascal, conosciuto all’epoca come “il Programmatori”.

InnovAttiva Talk è un’occasione piacevole e informale per approfondire gli aspetti più interessanti del digital, scoprire buone pratiche e storie di successo e fare domande ai diretti protagonisti della rivoluzione informatica.