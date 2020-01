Domenica 19 Gennaio secondo appuntamento del 2020 della rassegna “Domeniche Culturali”, incontri Culturali con autori e artisti, locali e non organizzati dalla nostra Associazione socioculturale “La Traccia Nascosta A.P.S.”. Alle ore 18,00, presso la nostra sede, di Manfredonia, sarà presentato, a duecento anni dalla composizione del’ Infinito di Giacomo Leopardi, “Infinito Pop, Sempre caro mi fu…” scritto dal Prof. Trifone Gargano che tornerà a trovarci dopo l’entusiasmante ed interessante presentazione “Dante Pop Canzoni e cantautori”.



È tempo di finirla con il poeta dei pregiudizi e dei clichés (anche a scuola). Il libro propone un Leopardi attivo nella nostra età, grazie alle tante ri-scritture pop del suo idillio più famoso. Infatti, nonostante i duecento anni trascorsi, L’infinito, i Canti e il pensiero di Leopardi hanno ancora molto da dire e da dare, a ciascuno di noi.



Il Prof. Trifone Gargano insegna Lettere ed è stato professore a contratto di Didattica della lingua italiana per l’Università di Foggia. Ha insegnato Storia della lingua italiana presso l’Università di Stettino (Polonia) e con "Infinito pop. Sempre caro mi fu..." ci racconterà un Giacomo Leopardi e L’infinito come non li avete mai letti e conosciuti, tra musica pop, cinema, fumetti e romanzi.



Il libro è illustrato dal giovane illustratore Giorgio Morea, successivamente, alla Laurea specialistica in pittura ha esposto opere pittoriche e scultoree in due gallerie fiorentine e ha preso parte a collettive artistiche. Ha collaborato con alcune testate come vignettista/caricaturista. In seguito, ha realizzato un murale per una scuola. Nel 2019, ha pubblicato un libro intitolato Le Fiabole, rivolto a un pubblico di piccoli lettori.



La presentazione del libro, inoltre, sarà accompagnata dalla voce e chitarra di Gianpio Guerra, di Manfredonia.



NB:L’ingresso è libero e aperto a tutti, con contributo all’ingresso di 2,00 euro (due euro/00), Gratuito per i possessori della tessera Gold.