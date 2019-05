A Foggia si parla della Laguna di Salpi: l'evoluzione paleo-ambientale raccontata dai fossili

Nuovo incontro di approfondimento scientifico al Polo Biblio-Museale di Foggia, istituito dalla Regione Puglia: sabato 1° giugno 2019, alle ore 19.00, al Museo di Storia Naturale, in viale Giuseppe di Vittorio, 31, si terrà un seminario dal titolo Evoluzione paleo-ambientale della laguna di Salpi raccontata dai microfossili.

Ilaria Mazzini, ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso l’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria dell’area della Ricerca di Roma 1, accompagnerà il pubblico in questa analisi.

In particolare, la relatrice si soffermerà sulla piana costiera della Puglia settentrionale, che è stata a lungo caratterizzata dalla presenza di ampie lagune litoranee la cui evoluzione fu condizionata dal clima, dalle oscillazioni del livello del mare, dagli apporti dei fiumi immissari e dall’interazione con le comunità stanziali nel corso dei secoli.

Multidisciplinare l’approccio proposto da Ilaria Mazzini, che usa i sedimenti continentali come archivi ambientali e climatici. La sua ricerca si concentra sui gusci di micro-crostacei, che forniscono alcune informazioni sui corsi d’acqua, sui laghi e sui canali naturali e artificiali: profondità, torbidità, salinitià. Attualmente impegnata in attività sul campo negli Emirati Arabi Uniti, in Etiopia e nei bacini internazionali di Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia, la relatrice lavora principalmente in progetti multidisciplinari internazionali e nazionali su sedimenti quaternari e neogenici paleartici, con particolare riguardo all’area mediterranea.

Questo incontro è un fuori programma rispetto al ciclo Serate Natura, che con un taglio più divulgativo tornerà con un nuovo evento il 7 giugno, dal titolo “Non ci sono più le mezze stagioni”, a cura di Vincenzo Rizzi.