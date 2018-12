InChiostro di Natale: a Manfredonia musica, laboratori e Babbo Natale in Vespa e in 500

Con il weekend alle porte, torna puntuale a Manfredonia "InChiostro di Natale", il mercatino di artigiani locali nel cuore della città, organizzato dall'Agenzia del Turismo con il patrocinio del Comune che grande riscontro di pubblico e di critica ha riscosso all'inaugurazione della scorsa settimana.

Nel porticato di Palazzo San Domenico, si dislocherà nuovamente l'apprezzato percorso di diciannove artigiani sipontini appartenenti a diversi settori (tutti legati a produzioni tipiche ed originali) a cui fa da contorno una magica atmosfera natalizia con giochi di luci e suoni, nonché spettacoli di artisti locali (appuntamenti fissi alle ore 11, 18 e 19) e tante sorprese per far vivere a cittadini e turisti l’aria di festa, incentivando la valorizzazione e l’acquisto di prodotti locali. A dare il benvenuto, una Piazza del Popolo illuminata a festa, con spettacolari animazioni di musica e colori sulla facciata del Municipio.

Sarà la solidarietà la grande protagonista, assieme alle esibizioni artistico-musicali, di sabato 15 e domenica 16 dicembre, a scandire l'avvicinamento alle imminenti festività natalizie. Tra le iniziative più importanti in programma, sabato (a partire dalle ore 20) ci sarà l’8^ edizione di "Babbo Natale in Vespa ed in 500", originale evento benefico organizzato dal “Fiat 500 Club Italia di Manfredonia” (presieduto da Matteo Cotrufo) con il sostegno dell'Agenzia del Turismo e la collaborazione dei "Vespisti sipontini" e del "RegioHotel Manfredi". Un festante torpedone di auto storiche e vespe guidate da simpaticissimi Babbo Natale (in tutto una trentina di veicoli, provenienti anche da Bari e Taranto) attraverserà Corso Manfredi fino ad arrivare a Palazzo San Domenico, nel cui chiostro ci sarà una festa di beneficenza con musica, intrattenimento, buffet assortito e regali per i ragazzi diversabili e meno abbienti dell' "Asd Delfino Manfredonia", "ANFASS", "Casa famiglia don Mario Carmine" e "Casa famiglia Speranza". Un'importante occasione di inclusione sociale e di svago per coloro i quali sono in condizioni di difficoltà, in un periodo, il Natale, che rappresenta il momento dell'anno in cui prevalgono la gioia condivisa e la speranza per un futuro migliore.

L'appuntamento "fisso" con la solidarietà è presso la slitta con renne di Babbo Natale (posta al centro del Chiostro a mo’ di scenografia per le foto dei più piccini, realizzata artigianalmente dall'Agenzia del Turismo con "Arredo legno", "Golmet" ed Associazione "Anime del Sud"), presa letteralmente d'assalto lo scorso weekend. Qui, i visitatori, durante gli orari di apertura, potranno portare doni (opportunamente confezionati) da offrire ai bambini delle famiglie in difficoltà di Manfredonia.

Ben tre gli appuntamenti musicali in programma in questo weekend. Sabato 15 (ore 18), spettacolo della "Big Band Jazz Sistemus" diretta dal Prof. Salvatore Coppolecchia (composta da oltre 20 componenti) nel il Chiostro di Palazzo San Domenico. Doppio appuntamento domenica 16: ore 11, "The Christmas Experience", concerto dei docenti e degli allievi dell'Accademia "Una Musica Può Fare" di Manfredonia, con la partecipazione del Coro della Scuola Primaria "San Lorenzo Maiorano"; alle ore 19 è la volta di Michele Bottalico e i “Quantum street band” for Christmas, a proporre generi musicali come standard jazz, Bossa Nova, samba , soul, con classici italiani e hit del momento riarrangiate in chiave natalizia.

Sabato 15 (ore 17.30) è anche in programma l'interessante laboratorio “Brush Lettering”, workshop di Calligrafia per adulti (a cura di MAC Academy - Iscrizione obbligatoria: 345 0228776 - Whatsapp). Un pomeriggio creativo con le “Brush Pen” per sperimentare e divertirsi con la scrittura a mano.

Si comincerà da semplici esercizi per sciogliere la mano e conoscere meglio i vari tipi di tratto della penna fino a realizzare meravigliosi artwork calligrafici. Tutti possono partecipare, non sono richieste particolari competenze.

Per i più piccini appuntamento domenica alle 11 con il "Trucca Bimbi di Natale" (a cura di “Pinocchio Animazione" - costo partecipazione: 1 euro) ed alle ore 18 con “Mamma Natale”. Che succede se Babbo Natale si ammala? Ce lo racconterà Luisa Staffieri che con questo libro ha voluto giocare con gli stereotipi di genere con un risultato davvero divertente! Al termine firma - copie per un regalo di Natale "griffato" (a cura della libreria per ragazzi “Nella Pancia della Balena” - Adatto a tutti. Ingresso libero). Ad "InChiostro di Natale" ci sarà anche la "Società Ginnastica Gymnasia", che domenica 16 Dicembre (ore 11) propone un' esibizione di ginnastica artistica presentando "Gli Elfi Salterini di Babbo Natale!". Si esibiranno le squadre agonistiche, vincitrici dei numerosi titoli regionali e nazionali nei Campionati Silver e le piccole ginnaste manfredoniane della Squadra di Serie C 3a di Ginnastica Artistica, della Federazione Ginnastica d'Italia.

Anche questo weekend dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 22, con la collaborazione del gruppo "Scout Manfredonia 1", l'Agenzia del Turismo propone l' apertura straordinaria della pregiata Cappella della Maddalena. Trattasi della parte della chiesa di San Domenico, edificio religioso legato ai primi decenni della fondazione della Città, così chiamata per la zona dell'abside, dove si possono ammirare gli antichi affreschi di San Nicola, di San Domenico, dell'albero di Jesse raffigurante la Stirpe di David e l'affresco della Maddalena con la deposizione di Cristo nell'edicola. All'interno della Cappella della Maddalena è possibile ammirare anche la "Collezione Rizzon", l’acquerello del XVIII secolo “View of Manfredonia in Puglia” ed il "Museo dei Santi sotto Campana".

A sostenere “InChiostro di Natale” ci sono numerosi sponsor: "De Salvia Costruzioni", "Design & Realization", "Le Cese", "Arnold’s", "B M Service", "Mangano impianti", "Re Manfredi Birreria Pizzeria", "Coworking Smart Lab".