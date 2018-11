A Foggia si inaugura un nuovo studio di consulenza pedagogica

Sabato 10 novembre dalle 18 alle 20 si terrà l'inaugurazione del nuovo studio di consulenza pedagogica e progettazione educativa, della pedagogista dr.ssa Vittoria Salice, sito in via Grecia n.28/B, terzo piano a Foggia.



Programma:

ore 18:00 inizio, inaugurazione con taglio del nastro e benedizione dello studio,

ore 18:30 presentazione del pedagogista, della consulenza pedagogica e dei progetti,

ore 19:00 rinfresco e pubbliche relazioni,

ore 20:00 chiusura.



Per questioni logistiche è gradita una conferma di adesione entro oggi

Dr.ssa Vittoria Salice

Cell.: 3209048888

Mail: vittoriana74@gmail.com

PEC: salicevittoria@sicurezzapostale.it