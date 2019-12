Voilà l'Elda Hotel, il nuovo albergo-rifugio è realtà: in Foresta Umbra il progetto che offre ospitalità 'eco-friendly'

Grande partecipazione alla festa d’inaugurazione di Elda Hotel in Foresta Umbra, progetto di valorizzazione del territorio attraverso la proposta di ospitalità ed esperienze all'insegna del turismo eco-sostenibile.

“Elda Hotel è un progetto nato con la missione di far conoscere il nostro territorio. La ristrutturazione dell’albergo - rifugio, dopo circa trent’anni di abbandono, non è stata solo un’iniziativa imprenditoriale per assicurare un’ospitalità eco-friendly nel centro esatto del Parco Nazionale del Gargano e restituire nuova vita a questo luogo, storico crocevia a partire dalla metà del secolo scorso. Il mio impegno, e dei tanti che hanno lavorato a questo progetto, è stato finalizzato all'idea di proporre anche una serie integrata di servizi per un'offerta seria di turismo esperienziale. Infatti, l’hotel e il ristorante Rifugio aspirano a diventare un punto di riferimento per tutti coloro che avranno il piacere di incontrarsi e scoprire insieme questa splendida parte della Puglia. La struttura sarà aperta tutto l’anno e proporrà agli ospiti una serie di itinerari alla scoperta - anche a cavallo e in bicicletta - delle aree della riserva naturale della Foresta Umbra, delle limitrofe aree boschive e costiere del promontorio e percorsi per esplorare l'immenso patrimonio storico, culturale e artistico”.

Queste le parole con cui l’ing. Marcello Salvatori ha avviato l’atteso evento di inaugurazione di Elda Hotel e del nuovo ristorante Rifugio in Foresta Umbra, tenutasi nella mattinata di Domenica 2 Dicembre. La cerimonia del taglio del nastro ha visto nel ruolo di vivace madrina l’attrice e conduttrice televisiva Carla de Girolamo e si è svolta alla presenza di molte autorità: l’Assessore Regionale Raffaele Piemontese, il Presidente dell’Ente Parco Nazionale - Pasquale Pazienza, i sindaci Pierpaolo D’Arienzo e Michele Sementino ( primi cittadini di di Monte Sant’Angelo e Vico Del Gargano), il Comandante dei Carabinieri Forestali - Foresta Umbra – Claudio Angeloro, i tre onorevoli Carla Giuliano, Antonio Tasso e Giorgio Del Vecchio e il consigliere regionale Leonardo di Gioia. Un momento corale, in cui è stato più volte sottolineato la rilevanza di questo progetto di riqualificazione come esempio di una direzione di sviluppo economico davvero percorribile per la comunità locale e più in generale per un territorio, in cui i temi della legalità e del rispetto dell’ambiente sono prioritari anche a sostegno di un turismo ecosostenibile, mission del brand Elda, nato vent’anni fa nei Monti Dauni, a Troia con l’azienda vitivinicola Elda Cantine.

A festeggiare questo nuovo capitolo della struttura ricettiva insieme al team di Marcello Salvatori - Michele Falco, direttore dell’hotel, Paolo Cocciolone chef del ristorante Rifugio, l’enologa Rosalia Ambrosino, direttrice di Elda Cantine e Domenico Sergio Antonacci, experience manager - sono stati davvero in tanti, richiamati anche dalla musica dei Tarantula Garganica, che hanno concluso l’evento con un concerto.

Da personalità del mondo politico, istituzionale e imprenditoriale ad amici e curiosi, da operatori turistici, appassionati di trekking e cicloturismo a giornalisti, tra cui la nota Ludovica Casellati scrittrice, appassionata di cicloturismo e direttrice della testate Viagginbici e la blogger Manuela Vitulli, influencer e madrina indiscussa della Puglia nel Mondo.





