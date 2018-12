Il Rettore Maggiore Don Angel Fernàndez Artime inaugura il nuovo cortile dell’oratorio del Sacro Cuore

La Comunità Educativo Pastorale del “Sacro Cuore di Gesù” di Foggia è in festa, nel 50° anniversario della presenza dei salesiani a Foggia, Sabato 8 dicembre 2018 alle ore 11.00, con il patrocinio del Comune di Foggia, alla presenza del X° successore di don Bosco, il Rettor Maggiore, don Angel Fernàndez Artime Sdb, e delle autorità del territorio sarà inaugurato, il tanto atteso e sospirato nuovo cortile dell’oratorio.

Nel giorno della Solennità dell’Immacolata Concezione, icona e testo della spiritualità salesiana, dopo tanti anni di attesa trepidante, si realizza un sogno, una nuova struttura, segno di speranza per il quartiere e per l’intera città, frutto dell’impegno, del sacrificio, della preghiera di tutti i salesiani e i laici, che con amore e passione educativa sono quotidianamente impegnati per i giovani del quartiere e della città, nell’essere, qui ed oggi, Don Bosco vivo!

Un evento storico, una tappa importante per la comunità del Sacro Cuore che desidera continuare a mettere in risalto il valore dell’oratorio; quale istituzione privilegiata per avvicinare i ragazzi e giovani, offrendo loro un’educazione umana e cristiana ricca di valori e aperta all’impegno; una comunità parrocchiale convinta che con la nuova struttura sarà possibile rispondere con più forza alle nuove sfide giovanili, realizzando un oratorio a “braccia aperte” aperto a tutti, ma soprattutto a “cuore aperto”, capace di accogliere tutti e di saper rispondere ai bisogni di ciascuno per continuare anche in futuro, insieme alle associazioni e agenzie educative del territorio che hanno a cuore il territorio e la gioventù, a realizzare il sogno di molti ragazzi e a continuare quello di don Bosco a Foggia.

Intenso ed importante sarà il programma dei festeggiamenti:

sabato 8 dicembre 2018

ore 11 .00

Accoglienza di Don Angel Fernàndez Artime Sdb

Rettor Maggiore, X° successore di don Bosco

- Saluto delle autorità

Ore 11.30

Inaugurazione del nuovo cortile dell’Oratorio

Ore 12.00

Cerchio Mariano

Ore 12.15

Celebrazione della Santa Messa - Presidieduta dal Rettor Maggiore

Ore 17.00

Incontro di festa dei ragazzi e giovani con il Rettor Maggiore

Ore 17.30

Inizio tornei

Ore 18.15

Taglio della torta di compleanno dell’Oratorio

Ore 18.45

Salutiamo il Rettor Maggiore

Domenica 9 dicembre

Ore 10.00

Celbrazione Santa Messa

Ore 11.30

Caccia al tesoro

Per i cittadini, le associazioni e gli enti che desiderassero contribuire al nuovo oratorio è possibile donare sul conto corrente bancario dedicato intestato a Parrocchia Sacro Cuore di Gesù

Iban IT78 S033 5901 6001 0000 0162 242