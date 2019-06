Ecco 'Bibliocep', una biblioteca per ragazzi e ragazze alla Chiesa di San Paolo

Martedì 18 giugno alle ore 19,00 verrà inaugurata Bibliocep, una biblioteca per ragazzi e ragazze ospitata presso la Chiesa S.Paolo in piazza Giovanni XIII, al quartiere CEP. La Biblioteca è stata realizzata dal Lions Club Foggia Arpi - presidente Gloria Fazia - che ha inteso interpretare il Service distrettuale “La città che vorrei” destinando ai più giovani abitanti (3-12 anni) di un quartiere periferico della nostra città la possibilità di avvicinarsi alla lettura in un luogo concepito e allestito per loro, con arredi e libri espressamente acquistati dal Club.

Ci si è avvalsi della collaborazione del parroco don Antonio Menichella che ha messo a disposizione un locale, primo significativo elemento dell'oratorio, e della consulenza di Milena Tancredi, responsabile della Sezione Ragazzi della Biblioteca La Magna Capitana. Un ringraziamento va alla casa editrice foggiana Matilda per aver partecipato con una propria donazione di libri.