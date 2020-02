Nasce a Foggia l'Associazione 'Gruppo Astrofili Dauni'

Vieni a conoscerci e a brindare con noi per la nascita dell'associazione Gruppo Astrofili Dauni, primo centro di riferimento per gli appassionati di Astronomia nella Provincia di Foggia!



Un'occasione per conoscere le nostre iniziative ed eventi che svolgeremo nel corso dell'anno e tutti i vantaggi per gli associati. Sarà bello scoprire le meraviglie del cielo e dell'Universo insieme!



Venerdì 28 febbraio dalle ore 18:30, Parco San Felice, ingresso in Via Luigi Rovelli, Foggia(FG).



La cittadinanza è invitata.