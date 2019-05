Al Kartodromo S. Cecilia si va "In pista senza...barriere"

“In Pista …senza barriere “ è l’iniziativa progettuale organizzata dalle associazioni Radio Club Marconi , E.R.A provinciale Foggia e il Cuore Foggia che si svolgerà Sabato 4 maggio presso il Kartodromo S. Cecilia ,in via Troia e ospiterà i ragazzi speciali dell’Associazione Italiana Persone Down Foggia , dell’Associazione Civico 21 e del Centro Polivalente Il Sorriso . Le Associazioni unite in rete portano avanti l’intenzione di offrire , tramite l’azione di volontari ,sostegno nell’ambito sociale e in altri settori pubblici e privati. A tal proposito si evince forte il desiderio di procedere all’ideazione di progetti di ricerca e collaborazione c/o associazioni che si occupano di persone con fragilità .

L’obiettivo dell’idea progettuale -sostiene Jole Figurella , presidente dell’associazione il Cuore Foggia- è quello di favorire una partecipazione del ragazzo speciale ad un’attività sportiva, nell’intento di far diventare protagonisti di attività , quali corsa con Go Kart, moto, giochi e attività di psicomotricità ,accompagnati dall’ allegra compagnia di Clown dottori. Gioco sport e risate potrebbero essere un cocktail giusto per restituire emozioni positive , facilitare l’interazione sociale, aumentare l’autostima e il grado di autovalutazione, scoprendo di viaggiare “ oltre i confini della disabilità”. Tutto questo in un luogo divertente e affascinante del Kartodromo per far vivere ai nostri ragazzi una giornata all'insegna del motor sport, provando l'ebbrezza della velocità su di una vera pista di go kart e un’occasione per trascorrere un’intera giornata all’aria aperta, approfittando dell’area giochi e del punto ristoro a disposizione del pubblico.

Durante questa giornata si organizzeranno giri nella pista Go Kart, quattro attivita’ sportive: canestro, freccette, bowling , corsa ad ostacoli , mediante l’utilizzo di strumenti ludici semplici, colorati e di materiale non pericoloso, non mancherà la musica e il karaoke e per finire la premiazione con l’attestato di “Pilota per un giorno”.

L’iniziativa progettuale è prevista per la durata di 4 ore e la Safety -riferisce Miria Spadaccino, Presidente del Radio Club Marconi – sarà assicurata dai volontari delle due associazioni di Protezioni Civile , E.R.A e Marconi , mentre la parte sanitaria sarà garantita dalla Nuova Misericordia di Luca Fragassi.

Novità di questo evento è la cooperazione di più associazioni , nata in particolare dalla volontà di due donne presidenti Miria Spadaccino e Jole Figurella , segno tangibile che solo applicando questa metodologia del fare rete per “unire le forze”, favorisce il raggiungimento di obiettivi utilizzando conoscenze, competenze e idee a confronto.