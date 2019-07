“In bici a testa in giù”: il libro illustrato di Valentina Depalma sul mondo equo e solidale

Martina non vede l’ora di arrivare a scuola. Quel giorno lei ed i suoi compagni di classe visiteranno la “Bottega del Mondo” Azadì di Molfetta. Quando entra nel negozio capisce subito di essere arrivata in un posto diverso dagli altri, quasi magico. Gli oggetti sugli scaffali le parlano di campesinos, artigiani, colori, sapori ed odori del Sud. A colpirla è soprattutto una bici piccola e verde realizzata con la latta. Martina inizia a perdersi tra pensieri e fantasie. In sella alla sua bici ed insieme al suo amico Farouk, un cantastorie che vive ad Antananarivo, gira per il Madagascar, l’Ecuador, la Bolivia, il Kenya, il Malawi. Quello che compie la piccola Martina è un viaggio per il mondo alla scoperta del commercio equo e solidale, dell’economia alternativa e possibile. “In bici a testa in giù. Alla scoperta del mondo equo e solidale” (edizioni fogliodivia) è un libro nato da un percorso di economia solidale che l’autrice Valentina Depalma ha portato in giro presso alcune classi di una scuola secondaria di I grado in provincia di Bari in collaborazione con la con la “Bottega del Mondo Azadì” di Molfetta.

Il libro sarà presentato a Foggia mercoledì 10 luglio, alle ore 19.00, nella Libreria Velasquez (Via XXV Aprile) nell’ambito della rassegna Calcio, Letteratura e Sociale promossa da Solidaunia, in collaborazione con Lazy Cat, Jacob e Velasquez, in occasione della Coppa d’Africa che si sta svolgendo in Egitto in queste settimane. Una serata per scoprire il mondo equo e solidale, avvicinarsi al consumo responsabile e promuovere il rispetto dei diritti umani anche attraverso le pagine del volume illustrate dalla matita di Antonella Depalma. Nel volume, infatti, è possibile scoprire i principi ed il funzionamento del commercio equo e solidale, avvicinandosi ai processi di lavorazione di alcuni prodotti, alle storie dei produttori che ricevono l’adeguato compenso per il lavoro fatto, e sperimentando la capacità di ciascuno ad essere Consum-Attori nel mercato globale. Nel corso della presentazione saranno presenti anche associazioni ed organizzazioni territoriali impegnate nl campo dell’accoglienza, dell’integrazione, della cooperazione.

L’autrice - Valentina Depalma è nata nel 1986 e vive a Giovinazzo. Si avvicina sin da piccola al mondo dello scoutismo, coltivando l’interesse per i temi sociali, ambientali e dei diritti umani. Laureata in Giurisprudenza svolge il Servizio Civile Nazionale presso lo sportello di Avvocato di Strada di Foggia, operando al fianco dei senza fissa dimora per favorire il loro processo di integrazione ed accoglienza. “In bici a testa in giù” è il suo primo libro, frutto proprio dell’esperienza vissuta come volontaria nella “Bottega del Mondo”. edizioni fogliodivia, invece, è una casa editrice pugliese ed indipendente che pubblica principalmente libri con tematiche sociali, di frontiera, di emarginazione. Nasce dall’esperienza del giornale di strada “Foglio di Via”, distribuito dai senza fissa dimora di Foggia che proprio nell’attività di diffusione del giornale trovavano una piccola occasione di reddito. I libri puntano a far camminare altre storie, altre vite, come quelle toccate nel libro illustrato di Valentina ed Antonella Depalma.

Per info: www.edizionifogliodivia.wordpress.com