Non vedenti si immergono nello splendore delle Tremiti: "Questo mare è un ottimo amico, sano e luminoso"

Nel corso del 30esimo anniversario dell'Area Marina Protetta delle Isole Tremiti, un ampio spazio è stato dedicato alle immersioni dei ragazzi dell'associazione Albatros, in particolare a quelle dedicate ai non vedenti, grazie al contributo di guide sub specializzate formate dal Parco Nazionale del Gargano. "Il mare delle Tremiti è un ottimo amico, non ci delude mai e sono bellissime le immersioni fatte qua, sono luminose, mi rendo conto che le specie crescono in ambienti sani e luminosi. E' un ricontrare un vecchio amico il mare delle Tremiti" la testimonianza di una donna dell'associazione Albatros.